Scaloni elogió a un equipo de la Liga Profesional: “Tiene un rumbo bastante claro”

El DT de la Selección Argentina destacó el proyecto de uno de los protagonistas de la Liga Profesional y valoró su identidad de juego. Un reconocimiento que trasciende la coyuntura del torneo local.

Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo con la Selección Argentina, volvió a demostrar que sigue de cerca lo que pasa en el fútbol local. En una entrevista reciente, el entrenador elogió el trabajo de uno de los equipos protagonistas de la Liga Profesional y aseguró que “tiene un rumbo bastante claro”.

Si bien Scaloni no suele hacer declaraciones sobre clubes argentinos mientras está al frente de la Albiceleste, en esta oportunidad no ahorró conceptos positivos sobre un equipo que, según su visión, construye con paciencia y convicción. El DT valoró especialmente la identidad de juego que se ve partido tras partido, algo que considera fundamental para sostener un proyecto a largo plazo.

“Es un equipo que tiene un rumbo bastante claro, se ve lo que quieren hacer y eso es muy importante”, comentó Scaloni. La frase, recogida por La Gaceta, generó repercusiones inmediatas en el ambiente del fútbol argentino. No es habitual que un seleccionador nacional destaque de forma tan explícita el trabajo de un club de la Liga Profesional, menos aún en un año donde la agenda de la Selección está cargada de Eliminatorias y compromisos internacionales.

El equipo en cuestión viene mostrando una evolución sostenida. Con un técnico que apuesta por la posesión y la presión alta, han logrado resultados que los mantienen en la pelea por los primeros puestos de la tabla. Scaloni, que siempre prioriza el juego colectivo por sobre las individualidades, encontró en este plantel varios de los valores que él mismo intenta inculcar en la Selección: orden, intensidad y una idea clara de cómo ocupar los espacios.

Desde el cuerpo técnico de la Albiceleste siguen con atención el crecimiento de varios jugadores que militan en el fútbol local. Aunque Scaloni no lo mencionó puntualmente, es evidente que el buen funcionamiento colectivo de este equipo facilita la tarea de observación de los posibles convocados. Varios de sus futbolistas ya han sido citados en las últimas convocatorias y el DT no descarta seguir apostando por ellos si mantienen este nivel.

Este tipo de reconocimientos también sirven para fortalecer el vínculo entre la Selección y los clubes. En un fútbol argentino cada vez más tensionado por los calendarios apretados y las diferencias económicas, que el entrenador de la Selección destaque el trabajo serio de un equipo es un gesto que se valora en las instituciones. “No es solo un elogio, es una validación de que el camino que elegimos es el correcto”, comentaron desde el club consultado.

Scaloni, que ya lleva varios años al frente del equipo nacional, ha repetido en distintas oportunidades que le gusta mirar el fútbol argentino más allá de los resultados. Para él, lo importante es detectar procesos que funcionen, ideas que se sostengan en el tiempo y jugadores que crezcan dentro de un sistema. En ese sentido, el equipo elogiado parece encajar perfectamente en su radar.

Con la Liga Profesional entrando en su tramo más caliente, este respaldo de Scaloni llega en un momento clave. El equipo protagonista sabe que mantener ese “rumbo claro” será la clave para pelear el título hasta el final y, de paso, seguir alimentando con talento a la Selección Argentina.

El DT ya lo dijo: cuando un equipo tiene las ideas claras, el resto viene por añadidura. Y en el fútbol actual, esa claridad es cada vez más escasa.