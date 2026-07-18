El insólito premio económico que Platense recibió de la AFA tras ganar el Apertura 2025

La Asociación del Fútbol Argentino le entregó a Platense un premio de apenas $3 millones por coronarse campeón del Torneo Apertura 2025, una cifra que generó sorpresa y críticas en el mundo del fútbol local.

El 20 de diciembre de 2025, Platense se consagró campeón del Torneo Apertura tras vencer en la final a uno de los grandes del fútbol argentino. La alegría en el barrio de Vicente López fue inmensa, pero duró poco: el premio económico que la AFA entregó al club resultó tan bajo que rápidamente se transformó en tema de conversación y burla en el ambiente futbolero.

Según confirmaron fuentes cercanas a la institución, la Asociación del Fútbol Argentino le giró a Platense apenas 3 millones de pesos. Para dimensionar la cifra: equivale a poco más de lo que cobra un jugador de Primera por mes en varios clubes medianos. En un contexto donde el dólar blue ronda los $1.450, el premio se derrite a unos 2.000 dólares.

El contraste es brutal. En las últimas temporadas, los premios por títulos locales habían sido sensiblemente superiores. En 2023, por ejemplo, el campeón del torneo local recibió alrededor de 180 millones de pesos, y en ediciones anteriores los montos llegaron a superar los 300 millones ajustados por inflación. ¿Qué pasó esta vez?

Desde la AFA argumentan que el Apertura 2025 se jugó bajo un formato exprés y con menos sponsors que los torneos habituales. Además, explican que parte del fondo de premios se destinó a compensar a los clubes que no clasificaron a las copas internacionales. Sin embargo, esa explicación no conforma ni a los hinchas de Platense ni a varios dirigentes de otros clubes.

"Es un premio simbólico, casi una propina", resumió un directivo de la Liga Profesional que prefirió mantener el anonimato. En las redes, los memes no tardaron en aparecer: "Platense campeón y ahora puede comprar dos arcos nuevos y un asado para la hinchada", ironizaron.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la distribución de recursos en el fútbol argentino. Mientras los derechos de televisión y los ingresos por patrocinios de la Selección crecen año tras año, los premios por torneos locales se mantienen estancados o directamente se reducen en términos reales. Platense, que venía de una campaña económica austera, esperaba al menos un monto que le permitiera reforzar el plantel para la Copa Libertadores 2026, objetivo que ahora parece más lejano.

Desde la vereda económica, el premio de 3 millones de pesos ni siquiera alcanza para cubrir el costo de los premios que el propio club debió pagar a sus jugadores por la cláusula de título incluida en varios contratos. Es decir: Platense terminó gastando más en festejos y bonos que lo que recibió de la casa madre del fútbol argentino.

El episodio no es aislado. En los últimos años, varios clubes del ascenso y de la zona media de la tabla han denunciado que los premios por ascensos o copas nacionales son cada vez más magros. La AFA, por su parte, prioriza el reparto de recursos hacia la Selección Mayor y las competencias internacionales, donde el prestigio y los ingresos son mayores.

Para Platense, más allá del mal sabor de boca, queda la gloria deportiva. El club que durante décadas peleó el descenso ahora tiene una estrella en su escudo. Pero la pregunta que queda flotando es clara: ¿vale la pena salir campeón si el premio económico es casi una burla?

Vayamos al número: 3 millones de pesos en diciembre de 2025 equivalen a menos del 10% de lo que un club grande gasta en un solo refuerzo de jerarquía. Traducido al bolsillo de la institución, significa que el título no generó prácticamente alivio financiero. Y en un fútbol donde la economía define cada vez más quién puede competir, este tipo de premios solo profundizan la brecha entre los grandes y el resto.

La AFA aún no hizo una declaración oficial sobre el monto. Fuentes del ente rector indicaron que el resto del fondo de premios se distribuirá entre los demás participantes según la posición en la tabla, pero el grueso del botín ya se sabe que no irá a parar a los equipos del interior ni a los recién ascendidos.

Platense, mientras tanto, disfruta del título en las calles de Vicente López. La hinchada celebra lo que tanto esperó. Pero en la tesorería del club, la cuenta sigue en rojo. Y ese contraste entre la gloria y los números es, tal vez, la síntesis más perfecta del fútbol argentino de estos tiempos.