El tuit de Evangelina Anderson que borró tras la derrota de River ante Boca

La periodista y conductora publicó un mensaje irónico tras la derrota de River en el Superclásico que rápidamente eliminó de su cuenta. El post generó fuerte repercusión entre los hinchas de ambos equipos.

El Superclásico del domingo en el Monumental dejó más que tres puntos para Boca: también generó una ola de memes, chicanas y, como era previsible, algún que otro tuit que no resistió la primera revisión matutina del lunes.

Evangelina Anderson, conductora de Intrusos y con un pasado de fuerte vínculo con el mundo del fútbol, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas de River. Horas después, el tuit ya no estaba. Lo borró.

Según reconstruyó Bolavip, el post de Anderson ironizaba sobre el resultado (0-1 para Boca con gol de Cavani) y apuntaba a la performance del equipo de Marcelo Gallardo. La periodista, que suele mostrarse cercana al mundo millonario pero mantiene un perfil crítico, no midió el impacto que tendría en una de las rivalidades más calientes del fútbol argentino.

El tuit se hizo eco en grupos de WhatsApp, en stories de Instagram y hasta en algunos programas de radio que ya lo habían capturado. Cuando la conductora se dio cuenta de la dimensión que había tomado, optó por eliminarlo. No hizo ningún comunicado posterior ni explicó los motivos, aunque en el ambiente periodístico deportivo se interpreta como una forma de evitar que el mensaje siguiera alimentando la grieta.

Anderson no es la primera figura mediática que borra un tuit después de un clásico. El minuto posterior al pitazo final suele ser un territorio peligroso para las opiniones espontáneas, sobre todo cuando se mezcla el rol de periodista con la pasión de hincha o con la búsqueda de engagement.

Desde el lado de River, el partido dejó sensaciones encontradas. Boca ganó con lo justo, pero el local dominó gran parte del encuentro sin poder concretar. Gallardo, que volvió al banco tras su paso por el exterior, se fue con la bronca de haber perdido un clásico en casa y con la certeza de que el equipo todavía necesita ajustes.

El clásico también dejó chispazos en las redes de otros periodistas y conductores. Algunos optaron por la ironía, otros por el análisis táctico y unos pocos, directamente, por el silencio. En ese contexto, el tuit borrado de Evangelina Anderson se convirtió en uno de los temas del día, aunque ella prefirió no alimentar la polémica.

Lo cierto es que en el fútbol argentino las redes sociales amplifican todo. Un tuit escrito en caliente puede generar más ruido que una conferencia de prensa. Y borrarlo, a veces, genera todavía más ruido. Anderson lo sabe. Y por eso, probablemente, decidió que era mejor que desapareciera.