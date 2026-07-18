El ex jugador de Bolivia que denunció a Messi por insulto: "Me dijo bolita"

Un exfutbolista boliviano revivió una vieja denuncia contra Lionel Messi por un presunto insulto racista durante un partido. El caso, que data de 2015, genera debate sobre el límite entre la chicana futbolera y la discriminación.

Un exfutbolista de la selección boliviana volvió a poner en el centro de la polémica una denuncia contra Lionel Messi que data de hace casi una década. Se trata de un episodio ocurrido en 2015, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018, donde el jugador acusó al astro argentino de haberlo insultado con el término "bolita".

El exjugador, cuya identidad se mantiene en el marco de la denuncia original, relató nuevamente el hecho en una entrevista reciente. Según sus palabras, Messi se acercó y le dijo "bolita" en un momento de la cancha, un término que en Argentina suele usarse de manera despectiva hacia los bolivianos. La acusación nunca prosperó en instancias formales de la Conmebol ni de la FIFA, pero resurge cada tanto en medios y redes sociales.

Desde el entorno de Messi siempre se ha negado cualquier matiz racista. El capitán de la Selección Argentina ha sostenido que en el fútbol de alto voltaje se cruzan palabras fuertes, pero que nunca hubo intención discriminatoria. "Son cosas que pasan en la cancha y se quedan ahí", han repetido sus allegados en más de una oportunidad.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate que trasciende lo deportivo: ¿dónde termina la chicana competitiva y dónde empieza el racismo? En el fútbol sudamericano, las acusaciones de insultos xenófobos contra jugadores de países vecinos han sido recurrentes, especialmente en duelos entre Argentina, Bolivia, Perú o Paraguay.

En 2015, el incidente se produjo en el estadio Hernando Siles de La Paz, un escenario donde la altura suele ser un factor tan decisivo como el juego mismo. Bolivia ganó ese partido por 2-0, resultado que alimentó las versiones de que el enojo de Messi pudo haber influido en sus reacciones. El jugador boliviano, que ya no está en actividad profesional, insistió en que no fue un insulto aislado sino parte de un trato despectivo durante el encuentro.

Desde Última Hora Diario consultamos fuentes cercanas a la AFA, que prefirieron no volver a referirse al tema. "Es un asunto cerrado hace años", dijeron off the record. En cambio, en Bolivia el tema todavía genera adhesión en algunos círculos futboleros, donde se interpreta como un símbolo de la desigualdad de trato que reciben los seleccionados altiplánicos.

Lionel Messi, por su parte, nunca hizo una declaración pública específica sobre esta acusación puntual. Su historial incluye otras denuncias similares en canchas de Sudamérica, aunque la mayoría se diluyeron sin mayores consecuencias. El diez argentino ha sido multado en el pasado por la Conmebol por expresiones hacia árbitros y rivales, pero nunca por racismo comprobado.

El resurgimiento de la denuncia llega en un momento particular: Messi se encuentra en plena preparación para lo que podría ser su última Copa América, y cualquier sombra extrafutbolística suele amplificarse. Mientras tanto, el exjugador boliviano mantiene su versión sin agregar nuevos elementos probatorios, lo que lleva a muchos analistas a clasificar el caso más como anécdota de vestuario que como un episodio de discriminación sistemática.

Lo cierto es que el fútbol sigue siendo un espejo de las tensiones culturales del continente. Términos como "bolita", "cholo", "paragua" o "peruca" forman parte del léxico grueso de las canchas sudamericanas desde hace décadas. La diferencia, según sociólogos del deporte, es cuando esos términos dejan de ser chicana y se convierten en agresión sistemática contra un colectivo.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la Conmebol han reabierto el expediente. Para el mundo del fútbol, parece un capítulo archivado. Para el exjugador boliviano, en cambio, sigue siendo una cuenta pendiente que, cada tanto, vuelve a contar.