Argentina Sub-17 vs Ecuador: cómo verlo en vivo por el Sudamericano

La Selección Sub-17 enfrenta a Ecuador en el Sudamericano de la categoría. Te contamos el horario, el link para seguirlo online y las claves del partido.

La Selección Argentina Sub-17 se mide esta tarde frente a Ecuador por la segunda fecha del Sudamericano de la categoría que se disputa en Venezuela. El equipo dirigido por Diego Placente busca sumar de a tres para seguir firme en la zona y avanzar en el torneo que otorga cupos al Mundial de la FIFA.

El partido se juega a partir de las 18:00 (hora argentina) en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. El árbitro será el uruguayo Mathías de Armas, con transmisión de la señal de DirecTV Sports y también disponible en las plataformas de streaming.

¿Dónde ver Argentina vs Ecuador Sub-17 en vivo?

El encuentro se puede seguir en vivo a través de la app de DirecTV Sports, Flow, DGO y Telecentro Play para quienes tengan el servicio contratado. Además, varios portales deportivos ofrecen actualizaciones minuto a minuto, como Bolavip.

El momento de los equipos

La Albiceleste viene de empatar sin goles en el debut ante Venezuela. Mostró un buen nivel de juego pero le faltó concreción en el último tercio. Ecuador, por su parte, también empató su primer partido y llega con la necesidad de sumar para no quedar relegado en la tabla.

El técnico Diego Placente probó varios nombres en la primera jornada y se espera que mantenga una base con algunos retoques. Jugadores como Thiago Laplace, Franco Fernández y los delanteros que integran el plantel tendrán minutos para mostrar su jerarquía.

Claves tácticas del partido

Argentina buscará imponer su estilo de presión alta y salida desde el fondo. Ecuador, en cambio, suele apostar a la velocidad de sus extremos y a transiciones rápidas. El dato que no hay que perder de vista es el desgaste físico: ambos equipos vienen de jugar hace pocos días y el calendario del Sudamericano es exigente.

Vayamos a la planilla del debut: la Selección dominó la posesión pero generó pocas ocasiones claras. Mejorar la definición y la precisión en los últimos 20 metros será fundamental para quedarse con los tres puntos.

Seguimiento en vivo

A lo largo del partido se podrán seguir las incidencias, formaciones confirmadas, goles y estadísticas actualizadas en tiempo real. El objetivo de la Sub-17 es clasificar al hexagonal final y, de ser posible, asegurar uno de los cupos para el Mundial Sub-17 que se jugará más adelante este año.

El plantel sabe que cada punto vale oro en un torneo corto y con rivales de jerarquía. Por eso, más allá del resultado, se espera una mejora en la intensidad y en la concreción respecto del primer partido.

El marcador dirá una cosa; la cancha, otra. Pero para el hincha argentino lo que cuenta es que la Sub-17 vuelva a sumar y mantenga viva la ilusión de un nuevo título continental en la categoría.