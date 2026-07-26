Scaloni dio la última lista del año: Messi incluido y varias sorpresas en la Selección

El DT de la Selección Argentina dio a conocer los 29 convocados para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Brasil. Incluye a Messi y algunas novedades que llaman la atención.

Lionel Scaloni dio a conocer este lunes la lista de convocados para los últimos dos partidos del año de la Selección Argentina. Se trata de los amistosos ante Uruguay en Montevideo y Brasil en el estadio Mâs Monumental, que se jugarán el 18 y el 19 de noviembre respectivamente.

La gran noticia, aunque esperada, es la presencia de Lionel Messi. El capitán del equipo campeón del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América 2024 vuelve a la nómina tras haberse perdido las fechas de septiembre y octubre por una molestia muscular. Su regreso era un hecho cantado, ya que el rosarino había manifestado su deseo de seguir jugando con la Selección al menos hasta el Mundial 2026.

Lo que genera más ruido son las sorpresas y las ausencias. Scaloni decidió incluir a varios jugadores que no venían siendo habituales y dejó afuera a algunos que parecían fijos. Entre las novedades más llamativas aparecen Facundo Buonanotte, el joven mediocampista del Brighton que viene teniendo minutos en la Premier League, y Thiago Almada, quien regresa después de un buen desempeño en la MLS con el Atlanta United.

También fueron convocados Julián Alvarez, que atraviesa un gran momento en el Atlético de Madrid, y Enzo Fernández, titular indiscutido en el mediocampo. La defensa vuelve a contar con Cristian Romero y Nicolás Otamendi, aunque se nota la ausencia de Gonzalo Montiel por cuestiones extrafutbolísticas y de Marcos Acuña, quien arrastra una lesión.

Uno de los nombres que más sorprendió fue el del arquero Gerónimo Rulli. El ex River y Villarreal fue incluido nuevamente después de mucho tiempo, lo que abre el debate sobre el futuro del puesto detrás de Emiliano Martínez. Scaloni sigue confiando en el Dibu como número uno, pero parece querer darle rodaje y competencia a otros guardavallas.

La lista completa de 29 jugadores es la siguiente:

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Defensores: Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Facundo Buonanotte, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giovani Lo Celso y Matías Soulé.

Esta nómina marca el cierre del 2024 para la Selección, un año en el que el equipo defendió el título de la Copa América con éxito y se mantuvo invicto en la mayoría de los compromisos. Los dos amistosos servirán para seguir probando jugadores de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y, sobre todo, para ver en qué nivel se encuentra Messi de cara a sus últimos años con la camiseta albiceleste.

Scaloni, como es su costumbre, evitó dar demasiadas explicaciones en la conferencia de prensa y se limitó a decir que “queremos seguir viendo jugadores y cerrar el año de la mejor manera”. El técnico sabe que el margen de error es cada vez más chico y que, aunque los amistosos no definan nada, el nivel mostrado en estos partidos termina pesando en la consideración del público y de los propios jugadores.

La convocatoria vuelve a dejar en claro que la Selección argentina no depende solo de su generación dorada. Hay varios pibes que empujan desde abajo y que, con esta citación, ganan terreno. Buonanotte y Almada, por caso, tienen la chance de mostrarse ante dos rivales de peso y consolidar su lugar de cara al futuro.

Ahora resta esperar por las respuestas de los clubes europeos, que en esta fecha FIFA suelen poner algunas trabas, sobre todo con aquellos jugadores que llegan con minutos acumulados. Pero en líneas generales, se espera que la mayoría de los citados estén disponibles para viajar a la concentración en Ezeiza.