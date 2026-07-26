Boca vs Nacional: fecha confirmada, historial y estadísticas de la Copa Libertadores 2023

La Conmebol definió el día y horario del cruce entre Boca Juniors y Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Repasamos el historial, el cuadro completo y las estadísticas clave del enfrentamiento.

La Conmebol confirmó este miércoles la fecha y el horario del partido de ida entre Boca Juniors y Nacional de Montevideo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

El encuentro se disputará el miércoles 2 de agosto a las 21.30 en La Bombonera. La vuelta, en el Gran Parque Central de Montevideo, está programada para el 9 de agosto a la misma hora.

Con esta definición, Boca ya conoce su camino inmediato en el torneo. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de terminar segundo en su grupo detrás de Deportivo Pereira y de eliminar a Racing en la fase previa de la Libertadores, mientras que Nacional clasificó como segundo de su zona detrás de Independiente Medellín.

Historial entre Boca y Nacional

Los dos equipos se enfrentaron en 28 oportunidades por competiciones oficiales. Boca ganó 11 partidos, Nacional se impuso en 7 y empataron en 10 ocasiones. En Copa Libertadores, el Xeneize tiene un registro ligeramente favorable: 6 triunfos, 4 derrotas y 6 empates.

El último enfrentamiento data de 2021, también por fase de grupos de la Libertadores. En La Bombonera igualaron 0-0 y en Montevideo Boca se impuso 1-0 con gol de Cristian Pavón.

Cuadro de octavos de final

Además de Boca-Nacional, los otros cruces de octavos de final ya definidos son:

Argentinos Juniors vs Fluminense

Atlético Mineiro vs Flamengo

Deportivo Pereira vs Independiente del Valle

Olimpia vs Atlético Nacional

Racing vs Bolívar (ya jugaron la ida)

River vs Internacional

Corinthians vs Flamengo (corregido: el bracket oficial ubica a los brasileños en cruces separados)

El ganador de la llave entre Boca y Nacional se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Racing y Bolívar.

Estadísticas clave

Boca llega al cruce con una racha de 4 partidos sin perder en condición de local por Copa Libertadores (3 victorias y 1 empate). Nacional, por su parte, ganó solo 1 de sus últimos 5 partidos como visitante en el torneo continental.

En cuanto a goles, Boca promedia 1.4 goles a favor por partido en esta edición, mientras que Nacional recibe en promedio 1.2 goles por encuentro fuera de casa. El historial reciente en La Bombonera favorece claramente al local: en los últimos 5 partidos como local ante equipos uruguayos, Boca ganó 4 y empató 1.

Cómo llegan los equipos

Boca viene de una serie de resultados irregulares en la Liga Profesional, lo que aumentó la presión sobre Almirón. Sin embargo, en la Copa el equipo mostró solidez defensiva y capacidad de reacción. Nacional, por su lado, atraviesa un buen momento en el torneo local uruguayo y buscará repetir la hazaña que logró en 2021 cuando eliminó a Boca en octavos.

El partido de ida se presenta como clave. Boca necesitará sacar una ventaja que le permita viajar a Montevideo con cierto margen, teniendo en cuenta que el Gran Parque Central es un estadio complicado y que Nacional suele crecer en su casa.

Hasta acá, los hechos: el cruce ya tiene fecha, el historial es parejo y la estadística le da leve ventaja a Boca en condición de local. Ahora falta que la pelota ruede.