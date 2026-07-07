Chris Martin sorprendió en Buenos Aires: fue a comprar una guitarra y terminó dando un recital improvisado

El líder de Coldplay visitó una tienda de instrumentos en la ciudad y deleitó a los vendedores con un show espontáneo mientras la banda se prepara para sus shows en el país.

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, generó un momento inolvidable en Buenos Aires al aparecer de manera espontánea en una reconocida casa de música de la ciudad. Según relató La Nación, el artista británico entró a comprar una guitarra y, en un gesto que dejó boquiabiertos a los empleados, terminó ofreciendo un mini recital improvisado para los vendedores presentes.

El hecho ocurrió en las últimas horas, en medio de la expectativa que genera la llegada de la banda al país. Coldplay se presentará en el Estadio Monumental en tres fechas que ya tienen todas las entradas agotadas, y este tipo de apariciones cercanas al público refuerzan el vínculo que el grupo ha construido con la Argentina a lo largo de los años.

Testigos del momento contaron que Martin, sin mayor anuncio, tomó el instrumento que estaba probando y comenzó a tocar algunos acordes. Rápidamente se sumaron voces y el lugar se convirtió en un escenario improvisado. Los vendedores, que en un primer momento no podían creer quién tenían enfrente, terminaron viviendo una experiencia que seguramente contarán por años.

Este tipo de gestos espontáneos no son nuevos en la trayectoria de Chris Martin. El frontman de Coldplay ya había tenido acercamientos similares en otras ciudades del mundo, donde suele escaparse de la agenda oficial para conectarse de manera más directa con la gente y con la cultura local. En Buenos Aires, además, se lo vio en varias oportunidades disfrutando de la ciudad de manera discreta.

La banda británica aterrizó en el país esta semana y ya completó las primeras pruebas de sonido en el Monumental. Los shows están previstos para el 25, 26 y 28 de octubre, con una producción que promete ser una de las más grandes que se hayan visto en el estadio de River Plate. La gira “Music of the Spheres” ya pasó por varios continentes y en cada parada genera furor entre sus seguidores.

Desde la organización indicaron que no habrá cambios en la programación por este episodio, que se trató de un momento personal del artista. Sin embargo, el video que ya circula en redes sociales multiplicó la expectativa de los fans que esperan ver a la banda en vivo.

Para los empleados de la tienda, el episodio se transformó en una anécdota que pasará a la historia local del rock. “Fue surrealista”, resumió uno de los vendedores en conversación con La Nación. Mientras tanto, en las redes ya se multiplican los pedidos para que Chris Martin repita este tipo de sorpresas en otros barrios de la ciudad antes de subirse al escenario del Monumental.