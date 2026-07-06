Santiago del Moro desmiente rumores de arreglos en Gran Hermano 2026

El conductor de la edición argentina del reality se refirió a las especulaciones sobre supuestos “acomodos” en el próximo ciclo y aclaró que el programa se mantendrá fiel a su formato original.

Santiago del Moro salió a desmentir con firmeza los rumores que circulan desde hace semanas sobre supuestos arreglos y “acomodos” en la edición 2026 de Gran Hermano.

En una entrevista con Cadena 3, el conductor y productor del reality más visto de la televisión argentina fue contundente: “No hay ningún tipo de arreglo. Gran Hermano es un formato que se sostiene en la espontaneidad y en lo que pasa adentro de la casa. Si eso se pierde, el programa pierde sentido”.

Los rumores habían cobrado fuerza en redes sociales y en algunos portales de espectáculos, donde se hablaba de posibles acuerdos con participantes, guiones cerrados y hasta de “finales pactados”. Del Moro descartó cada una de esas versiones y recordó que el éxito del programa radica precisamente en su imprevisibilidad.

“La gente se engancha porque no sabe qué va a pasar. Si empezamos a meter mano, perdemos la esencia. Por eso nunca lo vamos a hacer”, afirmó.

El conductor también aprovechó para confirmar que la producción ya está trabajando en el casting de la próxima temporada, que volverá a emitirse por Telefe. Según sus palabras, el objetivo es mantener la misma estructura que convirtió a las últimas ediciones en fenómenos de audiencia: convivencia sin guion, votaciones semanales y un fuerte componente de interacción con el público a través de las redes.

Del Moro lleva varios años al frente del ciclo y se ha convertido en una de las caras más reconocidas del reality show en la región. Su estilo directo y su cercanía con el público fueron clave para recuperar el prestigio del formato después de años de versiones más light en otros canales.

“Gran Hermano no es un programa de amigos ni de favores. Es un juego donde entran personas comunes y lo que pasa adentro es lo que manda. Eso no va a cambiar en 2026”, cerró.

Con estas declaraciones, el conductor busca ponerle un punto final a las especulaciones que suelen aparecer cada vez que se anuncia una nueva temporada. La expectativa por el elenco y las mecánicas de la próxima edición ya empieza a crecer en las redes, donde los fanáticos del programa debaten nombres y posibles sorpresas.

Desde la producción aseguran que el formato se mantiene intacto y que la única prioridad es garantizar la transparencia y el entretenimiento puro, tal como lo reclama el público que convirtió a Gran Hermano en uno de los ciclos más duraderos de la televisión argentina.