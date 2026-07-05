Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena: casi 500 mil entradas vendidas y todo lo que hay que saber

La gira Ecos de Soda Stereo ya rompió récords con casi medio millón de tickets vendidos para las funciones en el Movistar Arena. Fechas, precios, cómo conseguir entradas y qué esperar de los shows que reviven el legado de la banda.

La noticia ya es un hecho: la gira Ecos de Soda Stereo en el Movistar Arena vendió casi 500 mil entradas en tiempo récord. El anuncio de los shows que celebran el legado de la banda más influyente del rock latinoamericano generó una demanda que pocos anticipaban, incluso tratándose de Soda.

Según datos de la productora, las 32 funciones confirmadas en el estadio porteño ya superan las 480 mil localidades colocadas. Es una cifra que habla tanto del hambre de la audiencia como de la vigencia intacta de un catálogo que sigue sonando en playlists, autos y estadios 35 años después de su explosión.

Las fechas y la logística

Los shows se reparten entre abril y junio de 2026. El Movistar Arena, con capacidad para unas 15 mil personas por noche, se convertirá en una especie de templo temporario. Hay funciones de jueves a domingo, con doblete los fines de semana. Las entradas van desde 35 mil pesos en platea general hasta 180 mil en las zonas VIP y Golden. Se pueden adquirir a través de Ticketek y ya no quedan casi localidades para las primeras fechas.

“Es una locura que no para”, admitió un integrante del equipo de producción en off the record. La preventa para clientes de un banco asociado se agotó en menos de 40 minutos y la venta general duró apenas tres horas antes de que el sistema colapsara por la demanda.

Qué se va a ver en escena

La propuesta de Ecos no es un show de covers ni un tributo nostálgico. El concepto, según los productores, es recrear la energía y el sonido de Soda Stereo con músicos de primer nivel, visuales de alta tecnología y un repertorio que recorre las siete etapas de la banda: desde el new wave de los primeros discos hasta el rock psicodélico del final.

Se espera una puesta con pantallas LED de última generación, luces que remiten a las giras originales de los 80 y 90, y un sonido que, prometen, va a hacer vibrar las costillas. El setlist todavía es secreto, pero es casi seguro que no falten “De música ligera”, “Persiana americana”, “Cuando pase el temblor” y “Un misil en mi placard”.

El fenómeno Soda en 2026

Que una banda disuelta hace décadas convoque semejante multitud no es solo un dato de taquilla. Es un síntoma. Soda Stereo se convirtió en la banda sonora de varias generaciones argentinas y latinoamericanas. Para los que la vieron en el River del ’96, es una chance de revivirlo. Para los que nacieron después, es la oportunidad de vivir en carne propia lo que sus padres y hermanos mayores contaban como mito.

El dato no es menor: gran parte de las entradas fueron compradas por gente de entre 18 y 35 años, según relevó la organización. O sea, no solo nostalgia de los que peinan canas. Es un público joven que descubrió a Soda por Spotify, por TikTok o porque sus padres les pasaron los discos.

El factor Movistar Arena

El estadio de Villa Crespo se consolidó como el venue ideal para este tipo de espectáculos. Su acústica, la cercanía del público al escenario y la capacidad de albergar grandes producciones sin perder intimidad lo convierten en el lugar perfecto para Ecos. Además, la cercanía con la calle Corrientes y el resto de la cartelera porteña permite que la gente combine el show con una salida completa.

Desde la producción aseguran que cada función tendrá detalles distintos en la puesta y el repertorio, para que quienes vayan a más de una noche no vean exactamente lo mismo. Es una estrategia que ya usaron otras grandes giras internacionales y que busca maximizar la reventa ética y el boca en boca.

Qué significa casi 500 mil entradas

Para ponerlo en perspectiva: es como llenar el Monumental casi seis veces. O como vender todas las localidades del Luna Park durante más de un año. Es un número que ubica a Soda Stereo Ecos entre las giras más importantes de la historia reciente del país, comparable con las de artistas internacionales de primer nivel.

Y todavía falta. Hay rumores de que, si la demanda sigue, se podrían sumar fechas en Córdoba, Rosario y Mendoza. Pero por ahora el foco está en Buenos Aires y en hacer que cada una de esas casi 500 mil personas sienta que valió la pena la espera y el precio de la entrada.

Porque al final, más allá de las luces, las pantallas y los decibeles, lo que la gente va a buscar es ese momento en que suene el primer acorde y, por dos horas, vuelva a sentirse parte de algo grande. Eso que Soda siempre supo entregar mejor que nadie.