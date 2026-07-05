Gran expectativa por el regreso de Dua Lipa a Argentina: cómo fueron sus shows anteriores

La popstar británica vuelve al país tras seis años. Repasamos qué pasó en sus dos visitas anteriores y por qué la expectativa es tan alta esta vez.

La noticia ya tiene a miles de fans argentinos contando los días: Dua Lipa regresa a Buenos Aires en 2025 con su Radical Optimism Tour. El anuncio generó una ola de expectativa que se siente en redes y en las plataformas de reventa de tickets.

La última vez que la artista pisó suelo argentino fue en 2019. Desde entonces, su carrera dio un salto enorme: pasó de ser la chica del “New Rules” a convertirse en una de las figuras más grandes del pop mundial, con estadios llenos en todo el planeta y varios Grammys más en la vitrina.

Sus shows anteriores en el país

Dua Lipa debutó en Argentina en noviembre de 2017 en el marco del Personal Fest. Aquella vez actuó en el escenario principal del Hipódromo de Palermo ante unas 35.000 personas. Era todavía una artista en ascenso, pero ya se notaba que tenía carisma de estrella. Interpretó hits como “Be the One”, “Blow Your Mind” y el entonces reciente “New Rules”. El público, mayoritariamente joven, coreó cada tema como si fuera un himno.

Dos años después, en 2019, volvió con un show propio en el mismo Hipódromo. Esta vez el público fue aún mayor y más efusivo. La producción fue más ambiciosa, con pantallas gigantes, coreografías más elaboradas y una Dua Lipa claramente más segura de su lugar en la industria. Temas como “Don’t Start Now”, “Physical” y “IDGAF” fueron los más festejados. Aquella noche quedó grabada como uno de los mejores shows internacionales del año en Buenos Aires.

Por qué la expectativa es tan alta ahora

En estos seis años Dua Lipa consolidó su sonido con el álbum Future Nostalgia y el más reciente Radical Optimism. Sus letras, su estética y su forma de bailar se volvieron referencia cultural. Además, su postura sobre distintos temas sociales y su cercanía con la comunidad LGBTQ+ la hicieron aún más querida en Argentina.

Los fans locales ya empezaron a armar coreografías, playlists y hasta outfits inspirados en la gira. En foros y grupos de Facebook se multiplican los pedidos de que el show sea en un estadio más grande o que incluya más fechas. La reventa de entradas ya muestra precios elevados, señal de que la demanda supera ampliamente la oferta.

Qué se espera del show de 2025

Según fuentes cercanas a la organización, el Radical Optimism Tour trae una puesta en escena más teatral, con mayor énfasis en la narrativa visual y en la interacción con el público. Temas como “Houdini”, “Training Season” y “Illusion” ya suenan en todas las radios y se anticipan como los momentos más altos de la noche.

Los que estuvieron en 2017 y 2019 aseguran que el crecimiento de Dua Lipa es notorio: “Es otra artista, más madura, con shows más redondos”, coinciden. Para la nueva generación que la descubrió en TikTok o Spotify durante la pandemia, será la primera oportunidad de verla en vivo.

El regreso de Dua Lipa no es solo un recital más. Es el reencuentro de una artista que se convirtió en fenómeno global con un público que la adoptó como propia desde sus primeras visitas. La cuenta regresiva ya empezó y, por lo que se ve, va a ser una de las noches más importantes del año en la escena musical argentina.