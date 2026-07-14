Gonzalo Montiel fue el argentino que más recuperó en la final de la Copa América

El defensor de la Selección Argentina lideró las recuperaciones de balón durante la final ante Colombia. Un dato que resalta su rol clave en el mediocampo y la solidez defensiva del equipo de Scaloni.

Gonzalo Montiel se erigió como el jugador argentino que más recuperaciones de balón registró en la final de la Copa América 2024 disputada ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según los datos oficiales del partido, el defensor del Nottingham Forest completó 12 recuperaciones, un número superior al de cualquier otro integrante del plantel nacional. Este registro no solo habla de su entrega física, sino también de su capacidad para anticiparse y leer el juego en una final de alta intensidad.

La final, que Argentina ganó por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos, tuvo a Montiel como uno de los pilares en la mitad de cancha y en la última línea. Su presencia constante en la recuperación permitió que el equipo de Lionel Scaloni pudiera transitar con mayor tranquilidad los momentos de presión colombiana.

Un rol que creció con el tiempo

Desde su irrupción en River Plate y su paso por Sevilla, Montiel ha evolucionado hacia un lateral con vocación defensiva y llegada. En la Selección, esa evolución se profundizó. En esta Copa América, jugó varios partidos como lateral derecho, pero también aportó desde el mediocampo en momentos puntuales, donde su capacidad para robar pelotas resultó decisiva.

En la final, Montiel no solo recuperó, sino que también distribuyó con criterio. Sus pases hacia el mediocampo y hacia los delanteros permitieron oxigenar el juego argentino en un partido trabado, donde Colombia apostó fuerte al contragolpe.

El dato que no sorprende a quienes lo siguen

Quienes siguen la carrera de Montiel saben que su fortaleza siempre fue la intensidad. En la Copa América pasada, en Brasil 2021, ya había mostrado esa garra, aunque en esta edición el nivel de exigencia fue aún mayor por la calidad del rival y el contexto de una final.

El número de 12 recuperaciones lo coloca por encima de nombres como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y hasta Alexis Mac Allister, habitualmente destacados por su trabajo en la recuperación. Es un indicador claro de que, en los partidos decisivos, Montiel se crece y asume responsabilidad.

El futuro inmediato

Con el pase ya concretado al Nottingham Forest de la Premier League, Montiel encara una nueva etapa en Europa. La confianza que le dio Scaloni en la Selección y estos números en la final de la Copa América le servirán como impulso para adaptarse rápidamente a la exigencia del fútbol inglés.

La Selección, mientras tanto, ya piensa en las Eliminatorias y en la posibilidad de defender el título mundial en 2026. Y en ese camino, Montiel se perfila como uno de los nombres fijos en la consideración del DT.

El dato de las recuperaciones no es solo una estadística: es la confirmación de que, en los momentos más calientes, Gonzalo Montiel aparece para recuperar, para pelear y para ayudar a que Argentina vuelva a levantar una copa.