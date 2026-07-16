San Juan: 24 detenidos, conductores ebrios y un robo tras el festejo por la clasificación de Argentina

Los incidentes durante los festejos por el triunfo de la Selección ante Brasil generaron un saldo de 24 personas detenidas, dos conductores alcoholizados y un caso de robo en la provincia.

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa América dejaron un saldo negativo en San Juan. Según informaron fuentes policiales, durante la noche del martes se registraron 24 detenciones por distintas infracciones, dos conductores ebrios y un robo en la vía pública.

El partido ante Brasil, que terminó con triunfo argentino por penales, generó que miles de sanjuaninos salieran a las calles a celebrar. Sin embargo, el descontrol en algunos puntos de la provincia derivó en intervenciones policiales. La mayoría de las detenciones se produjeron en Capital y Rawson, donde se concentraron las mayores aglomeraciones.

De los 24 detenidos, varios quedaron a disposición de la justicia por disturbios, infracciones a la ley de estupefacientes y desobediencia. Dos conductores fueron detenidos por circular alcoholizados, uno de ellos con un nivel de 1,8 gramos de alcohol en sangre, lo que representa casi cuatro veces el límite permitido.

Además, en el barrio Rawson se registró un robo a un transeúnte durante los festejos. La víctima denunció que dos sujetos le sustrajeron el celular y la billetera en medio de la multitud. La policía ya inició las investigaciones para identificar a los responsables.

Desde la Policía de San Juan destacaron que la mayoría de los festejos transcurrieron con normalidad, pero advirtieron que el consumo excesivo de alcohol y la falta de respeto a las normas generaron estos incidentes. "La alegría por la Selección no puede transformarse en un problema de seguridad", señalaron fuentes oficiales.

Las detenciones se produjeron entre las 22 y las 3 de la madrugada. Los involucrados fueron trasladados a distintas dependencias y la mayoría recuperó la libertad luego de firmar actas de compromiso. Solo dos casos quedaron en calidad de detenidos por delitos más graves.

Este tipo de episodios se repiten cada vez que la Selección logra un resultado importante. En San Juan, como en otras provincias, el desafío es conciliar la pasión popular con el orden público. Las autoridades ya anticiparon que reforzarán los controles preventivos para los próximos partidos.

El robo ocurrido en Rawson se suma a una serie de hechos similares reportados en otras ciudades durante la misma noche. En todos los casos, la recomendación de las fuerzas de seguridad es evitar llevar objetos de valor y circular en grupos durante las celebraciones masivas.