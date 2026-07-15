Reliquias de Messi, menú de campeones y el gesto de Riquelme: las perlitas de la nueva camiseta

La presentación de la nueva camiseta de la Selección Argentina dejó detalles emotivos y curiosos, desde objetos personales de Messi hasta un menú inspirado en los títulos y un gesto especial de Juan Román Riquelme.

La AFA y Adidas presentaron este miércoles la nueva camiseta titular de la Selección Argentina para el ciclo 2026, y el evento en el Museo del Fútbol de La Plata no pasó desapercibido. Más allá del diseño, que combina la clásica albiceleste con algunos guiños al Mundial de 1978, lo que más llamó la atención fueron las “perlitas” que rodearon el acto.

Uno de los momentos más emotivos fue la exhibición de varias reliquias de Lionel Messi. Entre ellas, la camiseta que usó en la final del Mundial de Qatar 2022, los botines de ese partido y hasta el brazalete de capitán que levantó en el Lusail. Los objetos se mostraron en una vitrina especial que el público podrá visitar en las próximas semanas.

Otro detalle que generó sonrisas fue el “menú de campeones” que se sirvió durante el almuerzo posterior. Cada plato llevaba el nombre de un título ganado por la Selección: la entrada se llamó “Copa América 2021”, el principal “Mundial Qatar 2022” y el postre “Copa América 2024”. Un guiño simpático que los invitados celebraron.

Pero el instante que más se viralizó fue el gesto de Juan Román Riquelme. El presidente de Boca, invitado especial, se acercó a la réplica de la Copa del Mundo y la besó con cariño, tal como lo hizo el 18 de diciembre de 2022 en Qatar. El video del momento ya circula por todas las redes y fue destacado por la propia AFA.

La nueva camiseta, que ya se puede conseguir en tiendas oficiales, mantiene los tres estrellas en el escudo y agrega un sutil patrón geométrico inspirado en el césped del estadio de River, donde se jugó la final de la Copa América 2021. Según la marca, el tejido es más liviano y transpirable, pensado para el exigente calendario que se viene.

Lautaro Fenoglio, que cubrió el evento para Última Hora Diario, destacó que “más allá de la ropa, lo que se vio hoy fue la forma en que el país sigue procesando lo que pasó en Qatar. No es solo una camiseta: es un símbolo que sigue generando historias tres años después”.

La Selección usará la nueva equipación por primera vez en los amistosos de septiembre. Mientras tanto, la vitrina con las reliquias de Messi ya se convirtió en la gran atracción del Museo del Fútbol.