Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Honduras: el primer amistoso camino al Mundial 2026

La Selección Nacional enfrenta a Honduras en un partido preparatorio de cara a las eliminatorias y al Mundial 2026. Fecha, horario, TV y todo lo que tenés que saber.

La Selección Argentina ya tiene fecha confirmada para su primer amistoso de 2025. El equipo de Lionel Scaloni se medirá ante Honduras en un duelo que servirá como preparación rumbo a las eliminatorias sudamericanas y, en el largo plazo, al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido se disputará el viernes 28 de marzo de 2025 en el estadio Monumental de Buenos Aires. El horario de inicio está pautado para las 21:00 horas (hora argentina). La cancha de River Plate volverá a vestirse de albiceleste después de varios meses sin actividad de la Mayor en el país.

Cómo verlo en vivo

El encuentro será transmitido en vivo y en directo por TyC Sports y también por las pantallas de DSports. En streaming, se podrá seguir a través de las plataformas TyC Sports Play, Flow y DirecTV Go, siempre que el usuario cuente con el servicio contratado.

Además, como es habitual, Argentina contará con la posibilidad de seguir el partido por la TV Pública, que suele sumarse a las transmisiones de la Selección en territorio nacional.

El contexto del equipo

Scaloni ya empezó a delinear el plantel que usará en esta doble fecha FIFA. Con la base del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, el DT buscará sumar minutos a algunos jugadores que vienen con poca continuidad en sus clubes y probar variantes tácticas de cara a las eliminatorias que arrancan a mediados de 2025.

Honduras, por su parte, llega con un plantel joven y con la intención de medirse ante uno de los mejores equipos del mundo. El equipo centroamericano viene de disputar la Nations League de Concacaf y busca foguearse contra selecciones de elite antes de sus compromisos clasificatorios rumbo al Mundial.

Detalles del Monumental

El estadio Monumental, que ya lució repleto en las últimas presentaciones de la Selección, espera otra vez un lleno total. Las entradas se agotaron en pocas horas a través del sistema oficial de la AFA, lo que confirma el enorme interés que genera el equipo nacional incluso en partidos de carácter amistoso.

Desde el cuerpo técnico se espera que Lionel Messi, si su estado físico lo permite, sea parte del once inicial. El capitán viene de una temporada exigente en el Inter Miami y suele aprovechar estos partidos para recuperar ritmo con la celeste y blanca.

Por qué importan estos amistosos

Aunque no otorgan puntos, estos encuentros permiten al DT ajustar detalles, probar esquemas (sobre todo con la línea de cinco que usó en algunos tramos de las últimas Copas América) y darle rodaje a los que menos jugaron en la última temporada europea.

Para el hincha, es la primera oportunidad del año de volver a ver a la Selección en casa antes de que arranque la verdadera competencia: las Eliminatorias Sudamericanas, que definirán los clasificados al Mundial 2026.

El partido se jugará entonces este viernes 28 de marzo a las 21 hs en el Monumental. Una nueva noche de Selección, con la expectativa de ver al equipo que ilusiona a todo el país.