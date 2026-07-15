Por qué no hay fecha de fútbol argentino este fin de semana

La AFA suspendió la actividad local por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Repasamos el calendario de la Selección y los partidos que sí se juegan en el exterior.

La fecha de fútbol argentino que debía jugarse este fin de semana fue suspendida por la Asociación del Fútbol Argentino. La razón principal es la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas que disputará la Selección nacional entre el jueves 5 y el martes 10 de junio.

Según el calendario oficial, la Albiceleste enfrentará a Bolivia en La Paz el jueves y recibirá a Chile en Buenos Aires el martes siguiente. Para armar el plantel con la mayor cantidad de jugadores posibles, la AFA decidió parar el fútbol local desde la fecha anterior y liberar a los convocados con antelación.

Esto afecta principalmente a la Liga Profesional, la Primera Nacional y el resto de las categorías. Los equipos que no tienen jugadores en la Selección también se ven impactados por la medida general que busca evitar desprolijidades y suspensiones de última hora.

¿Qué se juega entonces este fin de semana?

Aunque el fútbol local está parado, hay actividad en varias ligas del exterior que sí tienen programación. En Europa, por ejemplo, todavía quedan fechas pendientes en ligas que terminan más tarde o en competencias continentales. En Sudamérica, algunos países como Brasil, Uruguay o Colombia mantienen sus calendarios sin interrupción total.

Además, en el plano local, la Copa Argentina podría tener algún partido aislado si no involucra a convocados, aunque la mayoría de los cruces también fueron postergados. Lo mismo ocurre con el Ascenso: tanto la Primera Nacional como la B y el Federal A respetan la pausa por Eliminatorias.

Desde el lado estadístico, esta pausa sirve para que los planteles descansen y reduzcan la carga de minutos, un tema que Lautaro Fenoglio viene marcando hace tiempo: el calendario internacional es cada vez más exigente y las lesiones musculares terminan pagando la factura.

El calendario de la Selección

Scaloni ya entregó la lista de convocados. La idea es llegar con el equipo más fuerte posible a La Paz, donde la altura siempre complica, y después cerrar la doble fecha en el Monumental ante Chile. Con la clasificación casi asegurada, el objetivo pasa por sumar puntos y seguir afinando el funcionamiento de cara a lo que viene.

Mientras tanto, el hincha argentino que busca acción este fin de semana tendrá que mirar hacia el exterior: partidos de la Premier League si hay alguna fecha pendiente, la MLS, o las ligas que no paran. Pero el plato fuerte llega recién la semana que viene con los duelos de la Albiceleste.

Vayamos a la planilla: la pausa permite que los jugadores lleguen con menos kilómetros en las piernas, lo que reduce el riesgo de lesiones. No es un capricho de la AFA, es una decisión que responde a la realidad de un calendario que ya no da más.