Boca superó a River en la Tabla Anual y sueña con la Libertadores 2026

Con la victoria ante Talleres, el Xeneize desplazó al Millonario del segundo lugar de la Tabla Anual. Así quedaron las posiciones que definen los cupos a la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors dio un paso clave en su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Tras vencer 1-0 a Talleres de Córdoba en la Bombonera, el equipo de Fernando Gago superó a River Plate en la Tabla Anual y se ubicó en el segundo puesto, solo por detrás de Independiente.

El tanto de Edinson Cavani en el segundo tiempo fue suficiente para que Boca sume tres puntos vitales. Con esta victoria, el Xeneize acumula 51 unidades en la Tabla Anual, una más que River, que se quedó en 50 después de empatar sin goles ante Belgrano en el Monumental.

Cómo quedó la Tabla Anual

Independiente – 55 puntos Boca Juniors – 51 puntos River Plate – 50 puntos Racing – 48 puntos Huracán – 47 puntos

Los primeros tres equipos de esta tabla (más el campeón del Torneo Apertura y el de la Copa Argentina) obtendrán plaza directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El cuarto y quinto jugarán la fase previa.

Lo que viene para ambos

Boca, que venía de dos empates consecutivos, necesitaba este triunfo para no perder terreno en la lucha por los cupos internacionales. El equipo de Gago mostró solidez defensiva y eficacia en ataque, especialmente en un segundo tiempo donde dominó a un Talleres que llegó con varias bajas.

River, por su parte, no pudo quebrar la defensa de Belgrano y sumó apenas un punto. El Millonario, que había liderado gran parte de la Tabla Anual, ahora deberá remar desde atrás. El próximo compromiso para los de Marcelo Gallardo será ante San Lorenzo, en un clásico que puede volver a modificar las posiciones.

El dato que no se puede ignorar

Vayamos a la planilla: Boca llegó a este partido con un promedio de 1,45 puntos por juego en la Tabla Anual. La victoria ante Talleres elevó ese registro y le permitió pasar a River, que venía de una racha irregular con dos derrotas en las últimas cinco fechas. El Xeneize además mejoró notablemente su saldo de goles, otro criterio de desempate que puede resultar decisivo al cierre del año.

El panorama aún es muy abierto. Faltan varias fechas y tanto Racing como Huracán se mantienen al acecho. Pero el clásico cruce de posiciones entre Boca y River le pone picante extra a una temporada que, para ambos, ya no admite tropiezos si quieren estar en la máxima competencia continental del año próximo.

El marcador dice que Boca pasó a River. La cancha, por ahora, le da la razón al Xeneize.