Rodamiento se coronó campeón del primer Combate Freestyle Internacional

El freestyler chileno Rodamiento se impuso en la final del histórico torneo que reunió a los mejores exponentes de la improvisación rimada de habla hispana. Una noche que marca un antes y un después en la escena internacional.

El chileno Rodamiento se consagró campeón del primer Combate Freestyle Internacional, un torneo que reunió a las principales figuras de la improvisación en español y que se disputó este fin de semana en Buenos Aires.

En una final vibrante frente al español Chuty, Rodamiento se impuso por decisión unánime de los jueces tras demostrar mayor ingenio, flow y respuesta ante las temáticas impuestas. El evento, organizado con estándares de alta producción, contó con transmisión en vivo y atrajo a miles de espectadores tanto en el estadio como a través de las plataformas digitales.

Un formato que eleva la escena

A diferencia de las batallas tradicionales de freestyle, el Combate Freestyle Internacional incorporó rondas con temáticas sorpresa, réplicas obligatorias y un sistema de puntuación que premiaba tanto la originalidad como la capacidad de ataque y defensa verbal. Rodamiento, conocido por su estilo agresivo y su manejo del doble tempo, fue el más consistente a lo largo de las tres fases eliminatorias.

“Esto no es solo un título, es la confirmación de que el freestyle latinoamericano ya tiene nivel para competir de igual a igual en cualquier parte del mundo”, declaró el chileno minutos después de recibir el trofeo. Sus palabras resonaron fuerte en una escena que históricamente ha mirado más hacia España que hacia el resto del continente.

Participantes de elite y alto nivel técnico

El certamen contó con la presencia de referentes como Dtoke, Wos, Aczino, Arkano y Invert, entre otros. La organización aseguró que todos los competidores recibieron el mismo cachet y las mismas condiciones, algo que también fue destacado por los propios freestylers.

Desde las primeras rondas se vio un nivel altísimo. La semifinal entre Rodamiento y el mexicano Aczino ya era considerada por muchos como “final anticipada”. El chileno la resolvió con punchlines filosos y un manejo escénico que descolocó al azteca, uno de los más experimentados del circuito.

Lo que dejó el primer Combate Internacional

Más allá del resultado, el torneo deja varias lecturas. En primer lugar, confirma que el freestyle ya no es un fenómeno de nicho: genera audiencias masivas, mueve sponsors y exige un estándar profesional. En segundo lugar, equilibra la balanza entre España y Latinoamérica, dándole visibilidad a talentos que muchas veces quedaban relegados por la agenda europea.

Rodamiento, que ya había ganado torneos nacionales y regionales, ahora suma un título que lo posiciona como uno de los grandes nombres del freestyle mundial. Con 27 años, el chileno acumula más de una década en las plazas y batallas callejeras antes de dar el salto a los grandes eventos.

“Cuando empecé nadie creía que un pibe de Concepción podía llegar tan lejos. Hoy estoy acá y esto es para todos los que vienen atrás”, dijo visiblemente emocionado en la conferencia posterior al evento.

El Combate Freestyle Internacional ya anunció que la segunda edición se realizará en 2026, con sede aún por definir entre México, Chile y Argentina. Mientras tanto, Rodamiento se lleva el primer trofeo, el reconocimiento del público y la certeza de que su victoria no fue casualidad: fue el mejor de la noche.