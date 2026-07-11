Flamengo igualó el récord de títulos argentinos en la Copa Libertadores

Tras la final ganada por Flamengo ante Botafogo, Brasil alcanzó las 26 copas del torneo continental, la misma cantidad que acumula Argentina. Así quedó actualizada la tabla histórica.

La Copa Libertadores 2025 ya tiene campeón: Flamengo se impuso en la final ante Botafogo y levantó su cuarta orejona. Con esta conquista, el fútbol brasileño alcanzó las 26 coronas en la historia del certamen, igualando el récord que hasta ahora ostentaba en solitario el fútbol argentino.

El triunfo del Mengão en la definición del sábado no solo le dio el título a Río de Janeiro, sino que equilibró la balanza histórica entre los dos países más ganadores del continente. Argentina había llegado a 26 copas tras las conquistas recientes de Boca, River y Estudiantes, pero Brasil, que venía pisando fuerte con Palmeiras, Flamengo y Fluminense, finalmente empató la cuenta.

Tabla histórica de títulos por país

Argentina : 26 títulos (Independiente 7, Boca Juniors 6, River Plate 4, Estudiantes 4, Racing 1, San Lorenzo 1, Vélez 1, Argentinos Juniors 1, Rosario Central 1).

: 26 títulos (Independiente 7, Boca Juniors 6, River Plate 4, Estudiantes 4, Racing 1, San Lorenzo 1, Vélez 1, Argentinos Juniors 1, Rosario Central 1). Brasil : 26 títulos (Palmeiras 4, São Paulo 3, Grêmio 3, Flamengo 4, Internacional 2, Cruzeiro 2, Santos 3, Corinthians 1, Atlético Mineiro 1, Fluminense 1, Botafogo 0 hasta la final, más otros).

: 26 títulos (Palmeiras 4, São Paulo 3, Grêmio 3, Flamengo 4, Internacional 2, Cruzeiro 2, Santos 3, Corinthians 1, Atlético Mineiro 1, Fluminense 1, Botafogo 0 hasta la final, más otros). Uruguay : 8 (Peñarol 5, Nacional 3).

: 8 (Peñarol 5, Nacional 3). Paraguay : 3 (Olimpia 3).

: 3 (Olimpia 3). Colombia : 3 (Atlético Nacional 2, Once Caldas 1).

: 3 (Atlético Nacional 2, Once Caldas 1). Chile : 1 (Colo Colo).

: 1 (Colo Colo). México: 0 (aunque varios llegaron a finales).

La cuenta se emparejó en un momento clave. Flamengo llegó a su cuarta Libertadores (1981, 2019, 2022 y 2025), mientras que del lado argentino el último en sumar había sido Estudiantes en 2009, aunque Boca y River habían aportado varias en la década anterior.

Lo que significa este empate

Para Lautaro Fenoglio, que sigue estos números con obsesión de estadístico, el dato es más que una curiosidad: "El marcador dice una cosa; la cancha, otra. Pero cuando los números se igualan, obliga a mirar con otros ojos la supremacía histórica". Argentina sigue liderando en cantidad de finalistas y de equipos distintos que ganaron (nueve clubes), mientras Brasil tiene más volumen en los últimos 15 años.

Vayamos a la planilla: desde 2010 Brasil ganó 12 copas contra 6 de Argentina. El dominio reciente es claro. Sin embargo, la tabla total se mantiene empatada en 26, lo que mantiene viva la discusión sobre quién domina el continente.

El próximo capítulo se escribirá en 2026. Con River y Boca siempre candidates, y Flamengo, Palmeiras y el ascendente Botafogo del otro lado, la Libertadores promete seguir alimentando esta rivalidad de números y de prestigio.

No es magia: es laburo de décadas, de formativas, de presupuesto y de jerarquía. Y por ahora, la balanza quedó exactamente en el medio. El récord de Argentina ya no es exclusivo. Brasil lo igualó con justicia y con un Flamengo que, otra vez, demostró que cuando llega a la definición rara vez se le escapa.