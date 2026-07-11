Insólito: el noveno de la Liga Profesional clasificará a la Copa Libertadores 2027

Un cambio en el formato de la Copa Libertadores 2027 permitirá que el noveno equipo de la tabla anual de la Liga Profesional obtenga un cupo directo. La medida genera sorpresa y debate en el fútbol argentino.

El fútbol argentino se prepara para un cambio de reglas que muchos califican de insólito: el noveno equipo de la tabla anual de la Liga Profesional obtendrá un cupo directo para la Copa Libertadores 2027.

La novedad fue confirmada por fuentes cercanas a la Conmebol y ya genera todo tipo de reacciones en el ambiente del fútbol local. Hasta ahora, los seis primeros de la tabla anual clasificaban a la Libertadores (los cuatro primeros a fase de grupos y los dos siguientes a fase previa). El séptimo y octavo iban a la Sudamericana. Ahora, el noveno también sacará pasaje a la máxima competencia continental.

Según trascendió, la modificación responde a un acuerdo entre la Conmebol y la AFA para ampliar la presencia argentina en el torneo más importante de clubes de Sudamérica. De esta manera, la Argentina pasaría a tener siete cupos directos o casi directos para la Libertadores 2027, un número inédito.

"Es una noticia que sorprende. El noveno puesto siempre fue una zona de nadie, ni para la gloria ni para el descenso. Ahora de repente se convierte en un objetivo concreto", comentó un dirigente de un club de mitad de tabla que pidió reserva de su nombre.

El cambio se da en un contexto donde la Conmebol busca seguir expandiendo el formato de la Copa Libertadores. Desde 2020 el torneo ya cuenta con más equipos y más partidos, y esta medida parece continuar esa línea de ampliación de cupos.

Para los clubes grandes esto puede significar una mayor competencia por los puestos de vanguardia, pero también abre una ventana de oportunidad para equipos que suelen pelear en la mitad de la tabla. Equipos como Lanús, Huracán, Independiente o Gimnasia, que en las últimas temporadas han terminado cerca de esa zona, podrían ver el noveno puesto con otros ojos.

Desde la AFA todavía no hubo un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas semanas se confirme el nuevo reglamento para las competencias locales del 2026 y 2027. Lo que ya es un hecho es que el noveno de la Liga Profesional 2026 irá a la fase de grupos o a la previa de la Libertadores 2027, según cómo se termine de cerrar el acuerdo.

La noticia ya genera debate en las redes y en los programas deportivos. Algunos lo ven como una forma de hacer más competitiva la Liga; otros consideran que diluye el valor deportivo de clasificar a la Copa. "Si hasta el noveno va, ¿dónde queda el mérito de terminar primero?", se preguntaba un hincha de River en las redes.

Lo concreto es que, por primera vez, pelear por no descender ya no será el único objetivo para los que están abajo en la tabla: ahora también habrá que mirar hacia arriba, porque el noveno puesto ya no es un consuelo, sino un boleto a la gloria continental.