Guillermo Barros Schelotto, contundente contra el posible cambio en la clasificación a la Copa Libertadores

El DT de Lanús se mostró firme ante el rumor de que la AFA podría modificar el reglamento para definir los cupos a la Libertadores 2026. Barros Schelotto defendió el mérito deportivo por sobre cualquier arreglo de última hora.

El rumor corrió rápido en las últimas horas: la AFA estaría evaluando un cambio de último momento en el reglamento de clasificación a la Copa Libertadores 2026. La idea, según trascendidos, pasaría por otorgar cupos adicionales o modificar los criterios de la tabla anual para beneficiar a ciertos equipos. Ante eso, Guillermo Barros Schelotto no se guardó nada.

El actual director técnico de Lanús fue consultado en una charla informal con la prensa y fue terminante: “Si cambian las reglas ahora, lo que estamos haciendo durante todo el año no sirve para nada. Hay que respetar lo que se compite en la cancha”, dijo con el tono que lo caracteriza, directo y sin vueltas.

Barros Schelotto, que ya sabe lo que es levantar la Libertadores como jugador y como técnico, recordó que el torneo continental siempre premió al que mejor rindió en el año. “Desde que tengo uso de razón en el fútbol argentino, la tabla anual fue el camino. Si ahora se inventa otra cosa, es una falta de respeto para los que venimos peleando desde febrero”, agregó.

El tema no es menor. Con el cierre del año futbolístico a la vista, varios clubes grandes y medianos miran con atención cómo se repartirán los cinco cupos argentinos para la Libertadores del año que viene. Hoy, la clasificación se define por la tabla de la Liga Profesional más los ganadores de la Copa Argentina y la Copa de la Liga. Cambiar eso a esta altura generaría un ruido importante.

Desde el entorno de Lanús, donde el “Mellizo” armó un equipo sólido que pelea arriba, se interpreta que cualquier modificación que no respete lo hecho en el campo sería un premio a la gestión o al lobby, en vez de al rendimiento. “Acá todos corremos con las mismas reglas. Si las cambian en el entretiempo, que por lo menos lo digan con la cara descubierta”, completó el DT.

La postura de Barros Schelotto no es aislada. En las últimas semanas, otros entrenadores y capitanes de equipos del ascenso y de la élite expresaron preocupación por la tendencia a resolver en escritorios lo que debería definirse en la cancha. El fantasma de 2014, cuando se modificaron los descensos sobre la hora, todavía genera desconfianza.

En diálogo con Última Hora Diario, un dirigente de un club del interior que pelea por entrar a copas internacionales fue más allá: “Si cambian las reglas ahora, los que estamos invirtiendo en plantel y en infraestructura nos sentimos estafados. El fútbol argentino no puede seguir cambiando las reglas según quién esté ganando”.

Por ahora, desde la AFA no hay confirmación oficial del cambio. Pero el solo hecho de que circule el rumor ya genera malestar. Guillermo Barros Schelotto, con su experiencia como ídolo de Boca y como técnico exitoso, puso el dedo en la llaga: el mérito deportivo debe seguir siendo el único criterio válido.

El Mellizo cerró su opinión con una frase que ya circula en los grupos de WhatsApp de los clubes: “Si querés premiar a alguien, hacelo con un torneo nuevo el año que viene. Pero no le saques valor a lo que se jugó este año. Eso no se negocia”.

Queda por ver si la AFA toma nota o si, como ha ocurrido otras veces, el reglamento se estira según las necesidades del momento. Por lo pronto, Barros Schelotto dejó clara su posición: el fútbol se juega en la cancha, no en los pasillos de la sede de la calle Viamonte.