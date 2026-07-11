Independiente Rivadavia se coronó campeón y sumó su primera estrella en el fútbol argentino

El equipo mendocino conquistó el título de la Copa de la Liga y alcanzó su primer trofeo oficial en más de un siglo de historia, alterando las tablas históricas de campeonatos en el país.

Independiente Rivadavia de Mendoza se coronó campeón de la Copa de la Liga 2026 y sumó su primera estrella oficial en 115 años de existencia. El equipo dirigido por un técnico que supo armar un plantel sólido superó en la final a uno de los grandes del fútbol argentino y desató la fiesta en el estadio Malvinas Argentinas.

El partido, que se definió en los penales después de un empate sin goles, dejó imágenes que ya son históricas para el club del Parque. El arquero mendocino atajó dos ejecuciones y el último penal, convertido por un pibe de las inferiores, desató el llanto y el abrazo de una hinchada que esperó más de un siglo para gritar campeón.

Con este título, Independiente Rivadavia pasa a integrar el grupo de equipos que tienen al menos una estrella en el profesionalismo. Hasta este domingo solo sumaba ascensos y títulos de divisiones inferiores; ahora aparece en las tablas históricas con un trofeo de Primera División.

La tabla de campeonatos del fútbol argentino sigue liderada por los cinco grandes. Boca Juniors y River Plate conservan la distancia histórica, seguidos por Independiente, San Lorenzo y Racing. Sin embargo, el nuevo campeón se ubica ahora por encima de varios clubes que nunca levantaron un trofeo oficial de AFA en la era profesional.

Desde el ascenso de 2023, el equipo mendocino había mostrado una evolución constante. En esta Copa de la Liga apostó por retener la base y sumar refuerzos con experiencia en el ascenso. El DT armó un bloque defensivo que terminó siendo clave: solo recibió seis goles en toda la fase de grupos y ninguno en las instancias eliminatorias hasta la final.

La repercusión del título traspasó las fronteras de Mendoza. En las redes, miles de hinchas de otros clubes felicitaron al “Leproso” por romper la sequía y por representar a un interior que rara vez celebra en Primera. Para muchos, este campeonato es la prueba de que el fútbol argentino sigue teniendo espacio para las sorpresas cuando se trabaja con seriedad y sin grandes presupuestos.

Desde la AFA ya confirmaron que Independiente Rivadavia disputará la Supercopa Internacional ante el ganador de la Liga Profesional. Para el club es un premio extra y, sobre todo, la chance de seguir escribiendo historia en un 2026 que quedará marcado para siempre en el Parque General San Martín.

En La Matanza y en Liniers, donde crecí escuchando radios que transmitían partidos del ascenso, este tipo de títulos siempre generaron respeto. No es lo mismo ganar con millones que construir un equipo que se planta de igual a igual contra los de arriba. Rivadavia lo hizo y, por una noche, el mapa del fútbol argentino se corrió un poco hacia el oeste.