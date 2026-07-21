Robó en una casa de San Juan y cayó tras una intensa persecución

Un joven de 22 años ingresó a una vivienda en Rawson, se llevó varios objetos y fue detenido luego de una persecución policial. El caso se suma a los robos que preocupan en el Gran San Juan.

Un joven de 22 años fue detenido en San Juan después de robar en una casa de Rawson y ser perseguido por la policía durante varias cuadras. El hecho ocurrió en las últimas horas y ya quedó a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el imputado ingresó a una vivienda ubicada en calle Mendoza al 800, en el departamento Rawson, aprovechando que sus dueños no se encontraban. Una vez adentro, revisó varias habitaciones y se apoderó de un teléfono celular, una tablet y otros elementos de valor que guardó en una mochila.

Vecinos alertaron a la Policía de San Juan al ver movimientos sospechosos y un patrullero que pasaba por la zona llegó rápidamente al lugar. Al notar la presencia policial, el joven intentó escapar corriendo por las calles aledañas. Comenzó así una persecución a pie que terminó varias cuadras más adelante, cuando los efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas.

Al ser requisado, los agentes recuperaron los elementos sustraídos, que fueron devueltos a sus propietarios. El joven, identificado como N. A. R., tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y ya cuenta con varias causas abiertas en la Justicia provincial.

Desde la Jefatura de Policía confirmaron que el detenido fue trasladado a la comisaría más cercana y quedó a disposición de la fiscalía de turno por el delito de robo calificado. La causa se instruye con el objetivo de determinar si actuó solo o si contaba con la colaboración de algún cómplice que lo esperaba en las inmediaciones.

Este tipo de hechos genera preocupación en los barrios del Gran San Juan, donde los robos a viviendas en horario diurno se han vuelto cada vez más frecuentes. Vecinos consultados por este medio señalaron que la falta de iluminación y la ausencia de patrullaje constante facilitan este tipo de delitos.

La investigación continúa y no se descarta que el imputado esté vinculado a otros robos ocurridos en la zona en las últimas semanas. La familia damnificada agradeció la rápida respuesta policial y la recuperación de sus pertenencias, aunque reconoció que el susto fue grande.

Según datos de la Procuración General, los robos en viviendas representan un porcentaje importante de las causas penales que se inician cada mes en San Juan. Las autoridades prometieron reforzar los operativos de prevención en los departamentos más afectados.