Recompensa de $10 millones para hallar al sospechoso del crimen de un policía en Rosario

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe ofreció una millonaria recompensa por información que permita capturar al principal sospechoso del homicidio de un efectivo policial ocurrido en Rosario. El hecho generó conmoción en la ciudad.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita la detención de un hombre identificado como el principal sospechoso del homicidio de un policía en Rosario.

El crimen ocurrió el 12 de junio pasado en el barrio Tablada. La víctima fue el cabo de la Policía de Santa Fe, Maximiliano Castillo, de 27 años, quien recibió varios disparos mientras se encontraba en la vía pública. Según las primeras investigaciones, el efectivo no estaba de servicio en ese momento.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso principal es un individuo con antecedentes penales, cuya identidad ya fue difundida en los medios y en los canales oficiales de búsqueda. Desde el gobierno provincial indicaron que la recompensa se activará para quienes aporten datos fehacientes que conduzcan a su captura.

"Cualquier información que permita dar con el paradero del imputado será recompensada", señalaron fuentes del Ministerio. La medida busca sumar colaboración ciudadana en un caso que generó fuerte impacto en la fuerza policial y en la comunidad rosarina.

El homicidio de Castillo se suma a una serie de hechos violentos que afectan a Rosario, donde el año ya registra múltiples crímenes vinculados al narcotráfico y ajustes de cuentas. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, habían anticipado que se aplicarían este tipo de recompensas en casos de alto impacto.

Desde la Jefatura de Policía se reforzó la custodia en dependencias y se mantiene un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad y el Gran Rosario. Hasta el momento no hay detenidos por el hecho, aunque sí varios allanamientos realizados en las últimas semanas.

Quienes posean datos sobre el sospechoso pueden comunicarse de manera anónima al teléfono 0800-555-0505 o a través de la aplicación de denuncias del Ministerio de Seguridad. Las autoridades garantizaron confidencialidad en el manejo de la información.

Este tipo de recompensas millonarias ya se utilizaron en otros casos resonantes de la provincia, como la búsqueda de prófugos vinculados a bandas narcocriminales. En la mayoría de los precedentes, la colaboración ciudadana resultó clave para las detenciones.

El velatorio de Castillo se realizó con presencia masiva de efectivos y familiares, y su entierro fue declarado duelo provincial. El hecho reavivó el debate sobre la violencia que sufre la policía santafesina, que en lo que va del año ya perdió a varios de sus miembros en ataques similares.