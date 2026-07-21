Incidentes, destrozos y detenidos tras festejos de la Selección en el centro de La Plata

Los festejos por el triunfo de Argentina derivaron en disturbios con destrozos en comercios y detenciones en pleno centro platense. La policía intervino para controlar la situación que dejó varios heridos leves.

Los festejos por el triunfo de la Selección argentina en el partido de anoche derivaron en incidentes violentos en el centro de La Plata, donde un grupo de hinchas protagonizó destrozos, robos y enfrentamientos que obligaron la intervención policial.

Según fuentes oficiales, alrededor de las 23:30 se registraron corridas, roturas de vidrieras y saqueos en comercios de las calles 7, 49 y 50. Al menos tres locales sufrieron daños materiales importantes y se reportaron hurtos de mercadería. La Policía Bonaerense detuvo a cinco personas por disturbios y daños, mientras que otras dos quedaron aprehendidas por resistencia a la autoridad.

Testigos relataron que los festejos, que comenzaron de manera pacífica con cánticos y bocinazos en Plaza Italia y Plaza Moreno, se descontrolaron cuando un grupo reducido empezó a arrojar piedras y botellas contra efectivos y vidrieras. Dos agentes resultaron con heridas leves por impacto de objetos y fueron atendidos en el Hospital San Roque.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que se abrió una causa penal por los hechos, caratulada como “daños agravados, robo en poblado y en banda y lesiones”. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en la comisaría primera de La Plata.

En las últimas horas, el intendente platense Julio Alak condenó los incidentes a través de sus redes y aseguró que “la inmensa mayoría de los platenses festejó con alegría y civismo”. Al mismo tiempo, pidió a las fuerzas de seguridad “identificar a los responsables para que paguen por los destrozos”.

Estos episodios se suman a otros registrados en distintas ciudades del país tras partidos de la Selección, donde la combinación de alcohol, pirotecnia y falta de control derivó en hechos similares. En La Plata, el operativo de prevención había sido reforzado, pero resultó insuficiente ante la escalada de violencia en el corazón comercial de la ciudad.

Desde Última Hora Diario seguimos de cerca la evolución de las causas y las medidas que tomen las autoridades para evitar que los festejos deportivos terminen en hechos de inseguridad que afecten a los vecinos y al comercio local.