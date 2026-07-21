Crimen del comerciante en Bariloche: detuvieron a otro sospechoso y hallaron pruebas clave

Avanza la investigación por el asesinato del comerciante en Bariloche. Detuvieron a un nuevo implicado y la policía halló pruebas que fortalecerían la hipótesis principal, según fuentes judiciales.

La investigación por el asesinato del comerciante en Bariloche dio un nuevo paso adelante. En las últimas horas, personal de la Policía de Río Negro detuvo a un segundo sospechoso, mientras que peritos de la Policía Científica hallaron pruebas que podrían resultar clave para el caso.

El hecho ocurrió hace dos semanas en un local comercial del centro de la ciudad andina. La víctima, un hombre de 52 años dedicado a la venta de electrodomésticos, fue encontrada sin vida en el interior del negocio con signos de violencia. Desde el primer momento, la fiscalía a cargo de la causa orientó la pesquisa hacia un robo que terminó en homicidio.

Según información a la que tuvo acceso Última Hora Diario, el nuevo detenido es un joven de 24 años con antecedentes por delitos contra la propiedad. La detención se produjo en un operativo realizado en el barrio 2 de Abril, tras un trabajo de inteligencia que incluyó análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

"Las pruebas recolectadas en el lugar y en el domicilio del primer imputado permitieron establecer una conexión directa con este segundo sujeto", indicó una fuente cercana a la investigación que pidió reserva de su identidad. Entre los elementos hallados se mencionan un teléfono celular perteneciente a la víctima, prendas con rastros de sangre y un arma blanca que coincidiría con las lesiones observadas en el cuerpo.

El primer detenido, un hombre de 29 años que ya había sido apresado días atrás, permanece bajo prisión preventiva. Ambos sospechosos habrían actuado en conjunto, según la hipótesis que maneja la fiscalía. Se espera que en las próximas horas se realicen las indagatorias correspondientes y que se amplíen las pericias sobre el material recolectado.

El caso generó gran conmoción en Bariloche, donde el comercio local viene reclamando mayor seguridad en el centro de la ciudad. La Cámara de Comercio emitió un comunicado pidiendo que se esclarezca el hecho con celeridad y se refuercen los controles en la zona.

Desde la Policía de Río Negro confirmaron que la causa avanza bajo secreto de sumario y que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Los peritos continúan trabajando sobre huellas dactilares y material genético encontrado en la escena del crimen.

Este nuevo avance en la pesquisa llega en un momento en que la inseguridad se instaló como uno de los principales temas de preocupación para los vecinos de la ciudad turística. Fuentes judiciales indicaron que se buscará determinar el grado de participación de cada uno de los imputados para establecer las responsabilidades penales.

El comerciante asesinado era conocido en la comunidad por su trayectoria de más de 25 años en el rubro. Familiares y amigos marcharon ayer por las calles céntricas exigiendo justicia y mayores medidas de prevención.

La fiscal a cargo evitó dar detalles públicos para no entorpecer el curso de la investigación, pero confirmó que los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener la hipótesis inicial con mayor solidez. Se aguarda ahora el resultado de las pericias más complejas que se están realizando en laboratorios especializados de Viedma.