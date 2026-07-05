Robo de caños de cemento en Estancias del Pilar: detuvieron a un sospechoso

Vecinos de Estancias del Pilar denunciaron el robo sistemático de caños de cemento de una obra en construcción. La Policía logró detener a un hombre que transportaba parte del material sustraído.

Vecinos de la localidad de Estancias del Pilar, en el partido de Pilar, denunciaron el robo reiterado de caños de cemento que se encontraban en una obra en construcción. El hecho, que ya había generado varias quejas en las últimas semanas, terminó con la detención de un sospechoso.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo en las últimas horas tras una denuncia formal presentada por los responsables de la obra. Agentes de la Comisaría de Pilar detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular por la zona y, al realizarle una inspección, hallaron en su interior varios caños de cemento de gran porte, material que coincide con el que venía desapareciendo del predio.

El detenido, un hombre de 34 años domiciliado en la zona, quedó a disposición de la Justicia por el delito de hurto. Los caños recuperados fueron devueltos a sus dueños. Desde el barrio, los vecinos aseguran que este tipo de robos se repite con frecuencia y que afecta tanto a obras privadas como a instalaciones públicas en desarrollo.

"Es un problema que viene hace tiempo. Se llevan de todo: caños, cables, herramientas. Parece que no hay forma de frenarlo", comentó un vecino que prefirió no identificarse. La obra en cuestión forma parte de un complejo residencial en expansión, uno de los varios que se construyen en el corredor norte del Gran Buenos Aires.

Desde la Policía del partido de Pilar indicaron que se reforzaron los patrullajes en la zona y que se trabaja en conjunto con las empresas constructoras para instalar cámaras de seguridad adicionales. Sin embargo, reconocen que el alto valor que tiene el material en el mercado informal hace que estos robos sigan siendo un negocio atractivo para los delincuentes.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar, a cargo del fiscal José Luis María Inchausti, quien caratuló la causa como hurto agravado. Se espera que en las próximas horas se determine si el detenido tiene antecedentes y si actuaba solo o integraba una banda dedicada a este tipo de delitos.

Este tipo de hechos no es exclusivo de Pilar. En los últimos meses se registraron denuncias similares en otros partidos del norte del conurbano, como Malvinas Argentinas y Escobar, donde el robo de materiales de construcción se ha convertido en una preocupación constante para vecinos y empresarios del sector.

"Cada metro de caño que se llevan es dinero que pagamos todos, porque al final termina impactando en el costo final de las viviendas", explicó un responsable de la constructora afectada. El material sustraído suele ser revendido en ferreterías informales o directamente en obras clandestinas, lo que dificulta aún más su recuperación.

Las autoridades locales piden a los vecinos que sigan denunciando este tipo de robos y que aporten cualquier información que pueda ayudar a desarticular las bandas que operan en la zona. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el destino final del resto del material que aún no fue recuperado.