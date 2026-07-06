Detuvieron al “rey de La Salada”: Jorge Castillo, acusado de evasión, contrabando y lavado

La Policía Federal allanó esta madrugada varios domicilios y detuvo a Jorge Castillo, histórico referente de la feria La Salada, por presunta evasión fiscal, contrabando y lavado de activos. El operativo forma parte de una causa federal que investiga hace meses sus negocios.

En un operativo que se extendió durante varias horas de la madrugada, la Policía Federal Argentina detuvo a Jorge Castillo, conocido como el “rey de La Salada”, en el marco de una causa que lo investiga por evasión fiscal agravada, contrabando y lavado de dinero.

Los allanamientos se realizaron en varios domicilios vinculados a Castillo y a su familia en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y elementos que podrían comprometer la red de comercialización ilegal que se le atribuye.

Castillo, de 68 años, es una figura central en la historia de la feria La Salada, el mayor polo de venta mayorista e informal de la Argentina. Durante décadas fue señalado como el principal operador de ese espacio ubicado en Lomas de Zamora, donde conviven miles de puestos que comercializan ropa, calzado y otros productos a precios muy por debajo del mercado formal.

La causa, que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, se inició a partir de una denuncia de la AFIP y de la Aduana. Los investigadores sostienen que Castillo habría montado una estructura que permitía ingresar mercadería de origen asiático sin pagar los aranceles correspondientes y luego blanquear esos fondos a través de sociedades y comercios legales.

“Estamos ante una organización que operaba con dos caras: la pública, vinculada a la feria, y la clandestina, dedicada al contrabando y al lavado”, dijo una fuente cercana a la investigación consultada por Última Hora Diario.

Desde el entorno de Castillo aseguraron que se trata de una “persecución política” y que el “rey de La Salada” siempre fue un “empresario que generó trabajo para miles de familias”. Sus abogados anticiparon que pedirán la inmediata excarcelación.

La feria La Salada ha sido durante años un símbolo controvertido de la economía popular y, al mismo tiempo, de la informalidad. En su pico llegó a recibir más de 50 mil compradores por jornada y fue motor de un entramado productivo que incluye talleres textiles en el conurbano, muchos de ellos también en situación irregular.

La detención de Castillo se produce en un contexto de mayor presión del Gobierno nacional sobre las economías informales y el contrabando. En los últimos meses, la AFIP y la Aduana intensificaron los controles en fronteras y en polos de comercialización como La Salada, donde ya se habían clausurado varios galpones.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el monto de la evasión que se le imputa ni sobre la cantidad de personas que integrarían la supuesta organización. Se espera que en las próximas horas Castillo sea indagado y que el juez defina su situación procesal.

Este golpe judicial vuelve a poner en el centro del debate el rol de las ferias populares en la economía argentina y los límites entre supervivencia, informalidad e ilegalidad.