Desvalijaron la casa de un secretario judicial en La Matanza y detuvieron a uno de los ladrones

Un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de un funcionario judicial en Isidro Casanova y se llevó electrodomésticos, dinero y otros objetos de valor. La policía bonaerense logró detener a uno de los sospechosos tras un breve operativo.

Un secretario de un Juzgado Penal de La Matanza fue víctima de un robo en su propia casa, ubicada en Isidro Casanova. Según fuentes judiciales y policiales, al menos tres personas ingresaron al domicilio durante la madrugada del miércoles, cuando los dueños no se encontraban, y se llevaron varios objetos de valor.

El hecho ocurrió en una casa de la calle Misiones al 3200, en pleno corazón del partido de La Matanza. Los ladrones forzaron una ventana lateral y revisaron todos los ambientes. Se llevaron dos televisores, una notebook, dos celulares, una consola de videojuegos, joyas y una suma de dinero en efectivo que el funcionario guardaba en un cajón.

Vecinos del barrio alertaron a la policía luego de escuchar ruidos y ver a personas cargando bultos en un auto que esperaba con las luces apagadas. Un patrullero de la Comisaría 5ta de La Matanza llegó al lugar en pocos minutos y logró interceptar el vehículo a pocas cuadras, en la intersección de Crovara y De La Serna.

En el interior del auto, los efectivos encontraron parte de lo robado y detuvieron a uno de los sospechosos, un joven de 22 años con antecedentes por robo. Los otros dos lograron escapar a pie y son intensamente buscados por la DDI de La Matanza.

El secretario judicial, cuya identidad se preserva por razones de seguridad, radicó la denuncia en la fiscalía de turno. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Matanza, a cargo de la fiscal Laura Sysesn. Se le imputa al detenido el delito de robo agravado por el uso de llaves falsas o ganzúa y por ser cometido en población y en banda.

Desde la Procuración General de la Provincia confirmaron que el funcionario damnificado trabaja en un juzgado de garantías que habitualmente tramita causas de delitos cometidos en el conurbano sur. No es la primera vez que un empleado judicial es víctima de un hecho de inseguridad en La Matanza.

En los últimos dos años, según datos de la Procuración, al menos cuatro empleados del Poder Judicial bonaerense sufrieron robos en sus domicilios en este distrito. En ninguno de los casos se registraron detenciones inmediatas como en este episodio.

La policía continúa con los rastrillajes y analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos. El detenido quedó a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas sea indagado.

Este tipo de hechos reavivan el debate sobre la inseguridad en los barrios del Gran Buenos Aires, incluso en sectores que suelen considerarse de clase media. Familias enteras viven con la preocupación de ser blanco de bandas que operan con información precisa sobre los horarios y las pertenencias de las viviendas.