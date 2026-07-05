Allanamiento por robo en Córdoba: hallan droga, armas y elementos policiales

Un operativo por un robo en una vivienda de Córdoba derivó en el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, armas de fuego y objetos pertenecientes a la Policía. Las autoridades investigan posibles vínculos con una banda delictiva.

En un allanamiento realizado en la ciudad de Córdoba por un caso de robo, las fuerzas de seguridad encontraron una cantidad significativa de droga, armas de fuego y elementos que pertenecen a la Policía provincial.

El procedimiento se llevó a cabo en una casa del barrio Empalme, tras una denuncia por hurto. Lo que comenzó como una investigación por un robo común terminó revelando un panorama mucho más complejo: según informaron fuentes judiciales, se incautaron varios kilos de cocaína y marihuana, además de pistolas, municiones y chalecos antibalas con identificación policial.

Los efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Justicia Federal actuaron de manera coordinada. El juez federal que ordenó el allanamiento había recibido información de que en el domicilio se guardaban elementos sustraídos en un robo ocurrido días atrás. Sin embargo, la sorpresa fue mayor al descubrir que los ocupantes de la vivienda presuntamente integraban una organización dedicada al narcotráfico.

Entre los elementos secuestrados se encontraron insignias, uniformes y hasta un arma reglamentaria que había sido denunciada como extraviada por un efectivo policial meses atrás. Las autoridades no descartan que exista una conexión entre miembros de las fuerzas de seguridad y la banda investigada, aunque por el momento no hay detenidos con esa característica.

"El hallazgo de estos elementos policiales en un contexto de narcotráfico es muy preocupante y amerita una investigación profunda", señaló una fuente cercana a la causa que pidió reserva de su identidad. La pesquisa se encuentra en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que ya imputó a dos personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas.

El operativo se enmarca en una serie de procedimientos que se vienen realizando en distintos barrios de la capital cordobesa y el interior provincial, donde se busca desarticular bandas que combinan robos, venta de droga y, en algunos casos, corrupción policial.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia aseguraron que se está llevando a cabo una auditoría interna para determinar el origen de los elementos policiales encontrados. Mientras tanto, los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal y la causa se mantiene bajo secreto de sumario.

Este tipo de hallazgos refuerza la necesidad de una mirada integral sobre la seguridad en la provincia, donde el narcotráfico y los robos suelen estar estrechamente vinculados. Fuentes del caso indicaron que se esperan más allanamientos en las próximas semanas a partir de la información obtenida en este procedimiento.