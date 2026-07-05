Desarticularon en Santa Fe una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

La Policía de Santa Fe desmanteló una organización que sustraía cereales de vagones ferroviarios y los comercializaba ilegalmente. La investigación permitió recuperar toneladas de granos y detener a varios integrantes.

En un operativo conjunto, la Policía de Santa Fe desarticuló una banda dedicada al robo sistemático de granos de trenes de carga que circulaban por la provincia. La investigación, que duró varios meses, culminó con allanamientos en diferentes localidades y la detención de al menos seis personas vinculadas al ilícito.

Según informaron las autoridades, los delincuentes se especializaban en interceptar formaciones ferroviarias en zonas rurales, principalmente en el departamento de San Cristóbal y áreas aledañas. Utilizaban herramientas para abrir los vagones y extraer soja, maíz y trigo, que luego vendían en el mercado negro a precios por debajo del valor de mercado. Se estima que la banda sustrajo más de 200 toneladas de granos en los últimos seis meses.

El trabajo de inteligencia se inició a partir de denuncias de empresas ferroviarias y productores agropecuarios que detectaron faltantes en los cargamentos. Los investigadores cruzaron datos de geolocalización, testimonios y pericias técnicas que permitieron identificar a los cabecillas y a los compradores que operaban en la zona.

Durante los allanamientos realizados en las últimas horas, se secuestraron camiones, maquinaria para manipular granos, armas de fuego y documentación que acreditaría la venta ilegal. Parte del cereal recuperado ya fue devuelto a las empresas damnificadas, mientras que el resto será peritado para determinar su origen exacto.

Fuentes policiales consultadas indicaron que la banda tenía una estructura jerárquica bien definida: un grupo se encargaba del robo en las vías, otro del transporte y un tercero de la colocación en silos y acopios informales. Algunos de los detenidos contaban con antecedentes por delitos similares en la región.

Este tipo de robos se viene repitiendo en el corredor ferroviario que une el norte de Santa Fe con los puertos de exportación. Productores del interior vienen reclamando mayor seguridad en los ramales y mayor control en los puntos de acopio. La desarticulación de esta banda representa un golpe concreto a una modalidad delictiva que afecta directamente la cadena agroexportadora.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial destacaron la colaboración entre fuerzas federales y locales, y adelantaron que se profundizará la investigación para determinar si existen conexiones con otras organizaciones dedicadas al robo de commodities en el Litoral argentino.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de la infraestructura ferroviaria en el interior del país y la necesidad de invertir en tecnología de vigilancia y patrullaje específico en zonas rurales.