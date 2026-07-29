Alarma frustró robo en avenida 59 de Necochea e interceptaron a siete adolescentes

Un sistema de alarma activado en una vivienda de Necochea alertó a la policía y permitió la detención de siete menores que intentaban ingresar a robar. Las autoridades investigan si el grupo está vinculado a otros hechos delictivos en la zona.

Una alarma domiciliaria fue la que terminó frustrando un intento de robo en una vivienda ubicada sobre la avenida 59 de Necochea, en lo que se convirtió en una de las intervenciones más llamativas de las últimas horas en el partido.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la madrugada del martes 28 de julio de 2026. El sistema de seguridad se activó cuando los intrusos intentaron forzar una entrada, lo que generó un alerta inmediata que llegó a la comisaría local. Los efectivos se trasladaron rápidamente al lugar y, en las inmediaciones, interceptaron a siete adolescentes que huían del sitio.

Los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 17 años, fueron aprehendidos de inmediato. Fuentes consultadas indicaron que algunos de ellos ya registran antecedentes por hechos similares en Necochea y Quequén, aunque los detalles se mantienen bajo reserva mientras avanza la investigación.

El propietario de la casa, que no se encontraba en el domicilio en el momento del intento, fue notificado y concurrió al lugar para realizar la denuncia formal. Según los primeros peritajes, los adolescentes habrían llegado caminando y sin elementos sofisticados, lo que sugiere que se trataba de un golpe improvisado que la alarma terminó por desbaratar.

Desde la Jefatura Departamental Necochea-Quequén confirmaron que los menores quedaron a disposición de la Justicia de Menores, que determinará su situación procesal. Paralelamente, se investiga si este grupo está involucrado en otros robos cometidos en las últimas semanas en la zona de avenida 59 y alrededores, donde se registraron varios intentos y consumados con características similares.

Vecinos de la zona consultados por Última Hora Diario expresaron alivio por la rápida respuesta policial, pero también preocupación por el aumento de este tipo de delitos juveniles en barrios que antes se consideraban tranquilos. “Es la tercera vez en un mes que intentan entrar en alguna casa de la cuadra”, comentó una vecina que prefirió mantener su identidad en reserva.

La investigación continúa bajo secreto de sumario. Por ahora, no se descarta que los adolescentes formen parte de una banda más organizada que opera en el partido, y se espera que en las próximas horas se realicen allanamientos o medidas tendientes a determinar su responsabilidad en otros casos.