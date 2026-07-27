El oficial detenido por la muerte de la policía en Mar del Plata alegó que el disparo se produjo al evitar una

El subinspector de la Bonaerense declaró que el arma se disparó accidentalmente mientras intentaba impedir una supuesta broma de la agente que falleció. El hecho ocurrió en un departamento de Mar del Plata y la autopsia confirmó la causa de muerte.

El subinspector de la Policía Bonaerense detenido por la muerte de la agente Melina “Luli” Giménez en Mar del Plata declaró ante la Justicia que el disparo que le quitó la vida a la joven se produjo de manera accidental mientras él intentaba evitar una broma que ella le estaba haciendo.

Según fuentes judiciales consultadas, el hombre de 38 años sostuvo en su indagatoria que ambos mantenían una relación de amistad y que, en el interior del departamento de la calle Catamarca al 2400 donde ocurrió el hecho, la agente de 27 años habría comenzado a realizarle una broma. En ese contexto, el oficial intentó quitarse de encima el arma de la joven y, en ese forcejeo, se produjo el disparo que impactó en el pecho de Giménez.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 del domingo 13 de abril. La autopsia determinó que la muerte fue provocada por un balazo en la región torácica que perforó el corazón y uno de los pulmones. El arma involucrada era la pistola reglamentaria de la propia víctima.

El detenido, que se desempeñaba en la comisaría de La Lucila, en el partido de Vicente López, llegó al lugar junto a Giménez después de compartir una cena. Según su versión, en ningún momento existió una discusión ni un acto de violencia previa al disparo. “Fue un accidente”, insistió ante el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Mar del Plata, el doctor Pablo Cistoldi.

Desde el entorno de la familia de la agente fallecida, sin embargo, se cuestiona fuertemente esta versión. “No creemos en absoluto en esa historia de la broma. Hay muchos elementos que no cierran”, expresaron allegados a la joven, que era oriunda de la localidad bonaerense de Berisso y había sido trasladada a Mar del Plata por cuestiones laborales.

La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo, aunque no se descarta que la calificación pueda modificarse según avancen las pericias. Entre las medidas que se ordenaron se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad del edificio, el relevamiento de los teléfonos celulares de ambos y un exhaustivo peritaje balístico para determinar la trayectoria exacta del proyectil y la distancia a la que se produjo el disparo.

El oficial permanece detenido en una unidad de la Policía Bonaerense en la zona de La Plata, a la espera de que se resuelva su situación procesal. Sus abogados solicitaron su excarcelación argumentando que no hubo dolo y que se trató de un hecho fortuito, pero el fiscal aún no se expidió al respecto.

Este caso generó conmoción en la fuerza policial y en la ciudad balnearia, donde la agente era conocida y apreciada por sus compañeros. La jefa de la Policía Bonaerense, Mara Russo, ordenó un sumario interno paralelo al proceso penal para determinar si existieron irregularidades en el manejo de armas reglamentarias o en el protocolo de convivencia entre efectivos fuera de servicio.

Vamos por partes, porque esto viene de lejos: el manejo de armas de fuego por parte de personal policial fuera de servicio sigue siendo un punto crítico en la provincia de Buenos Aires. Los protocolos existen, pero su cumplimiento efectivo muchas veces depende de la responsabilidad individual. Y acá es donde la cosa nos toca a nosotros: cada caso como este no solo deja una familia destrozada, sino que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una formación más rigurosa y de controles más estrictos sobre el uso de armas reglamentarias en la vida privada de los efectivos.

Por ahora, la Justicia trabaja para determinar si se trató realmente de un accidente o si hubo algún grado de imprudencia o negligencia que justifique una acusación más grave. La familia de Melina Giménez, a través de su abogado, anunció que se constituirá como particular damnificado y pedirá que se investigue con profundidad cada detalle de lo ocurrido aquella noche en el departamento de Mar del Plata.