Robert Pattinson se enamoró de Buenos Aires: “Quiero vivir ahí”

El actor de The Batman y Crepúsculo confesó su fascinación por la ciudad porteña durante una entrevista reciente. La declaración generó sorpresa y entusiasmo entre sus fans locales.

Robert Pattinson sorprendió a sus seguidores al confesar que sueña con vivir en Buenos Aires. El actor británico, conocido por interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo y al Caballero Oscuro en The Batman, reveló su cariño por la capital argentina en una charla distendida.

“Es una ciudad increíble, con una energía que no se encuentra en ningún otro lado. Quiero vivir ahí”, dijo Pattinson, según reprodujo la revista Ciudad Magazine. La frase, que rápidamente se viralizó en redes, generó una ola de mensajes de bienvenida de fans porteños que ya lo imaginan paseando por Palermo o Almagro.

El intérprete de 39 años visitó Buenos Aires en varias oportunidades, aunque siempre de manera privada o por compromisos laborales. Fuentes cercanas al entorno del actor indican que quedó impactado por la vida cultural de la ciudad, sus teatros, la movida gastronómica y, sobre todo, por el trato cálido de la gente.

“Cada vez que vengo siento que podría quedarme más tiempo. La última vez caminé por la calle Corrientes y me pareció que estaba en una película”, comentó en la misma entrevista. Pattinson, que suele evitar exponer su vida personal, se mostró inusualmente abierto al hablar de su conexión con la Argentina.

El actor no es el primer famoso internacional que cae rendido ante Buenos Aires. En los últimos años, figuras como Madonna, Roger Waters y hasta Elon Musk han expresado su admiración por la ciudad. Sin embargo, la declaración de Pattinson tiene un peso especial para la generación que creció con Crepúsculo y que ahora lo sigue en sus roles más maduros.

Desde la Secretaría de Turismo y Deportes de la Ciudad confirmaron que no hay ninguna gestión oficial para radicarlo, pero admitieron que una figura de su calibre sería un imán para el turismo internacional. “Si Robert Pattinson quiere vivir en Buenos Aires, las puertas están abiertas”, dijeron off the record.

Por ahora, el actor sigue rodando en Europa y Estados Unidos, pero sus palabras dejaron una puerta abierta. En el under porteño ya circulan memes y hasta un fake de “Pattinson en un bar de Boedo”. La pregunta que todos se hacen es si algún día lo veremos de verdad tomando un café en una esquina de Almagro.

Mientras tanto, los fans locales ya preparan la lista de lugares que le mostrarían: desde el Teatro Colón hasta un asado en el patio de un amigo. Porque si hay algo que Buenos Aires sabe hacer es recibir a quien se enamora de ella. Y Robert Pattinson, al parecer, cayó rendido.