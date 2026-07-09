Lanzaron el primer tráiler de la serie "Menem": se estrena el 19 de noviembre

Prime Video dio a conocer el adelanto de la biografía del ex presidente Carlos Menem. La producción argentina contará con la actuación de Joaquín Furriel en el rol protagónico.

Prime Video lanzó este miércoles el primer tráiler de "Menem", la serie biográfica que repasa la vida y la carrera política del ex presidente Carlos Saúl Menem. La producción, una de las más ambiciosas del streaming local, llegará a la plataforma el próximo 19 de noviembre.

El video de casi dos minutos muestra a Joaquín Furriel caracterizado como el riojano, desde sus años juveniles hasta los momentos más controvertidos de su década en el poder. La estética retro, la música de los '90 y las imágenes de archivo se mezclan con escenas ficcionales que reconstruyen hitos como la hiperinflación, la privatización de empresas estatales, el indulto a los militares y el romance con Cecilia Bolocco.

Según lo informado por la plataforma, la serie constará de ocho episodios y fue dirigida por el uruguayo Federico García y la argentina Ana García Blaya. El guion, a cargo de un equipo encabezado por María Pía Mascaro, promete un retrato complejo que no evita los aspectos más polémicos de su gestión.

Además de Furriel, el elenco incluye a Mercedes Funes como Zulema Yoma, Luciano Cáceres, Verónica Llinás, Paola Barrientos y un nutrido grupo de actores que interpretan a figuras clave de la política y la farándula de la época.

El lanzamiento del tráiler generó inmediato revuelo en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la calidad de producción y la actuación de Furriel, otros cuestionaron la oportunidad de una serie que, según consideran, podría blanquear la figura de un presidente fuertemente criticado por sus políticas económicas y por las consecuencias sociales de la década menemista.

Desde la productora indican que el objetivo no es hacer un homenaje ni un ajuste de cuentas, sino contar una historia argentina fundamental del siglo XX con rigor y con todas sus aristas. "Menem" se suma así a la lista de producciones locales de Prime Video que buscan retratar personajes y momentos clave de la historia reciente, como ya ocurrió con otras biografías y series políticas.

La fecha de estreno, 19 de noviembre, coincide con el segundo aniversario de la asunción de Javier Milei, lo que seguramente alimentará aún más el debate público alrededor de la figura de Menem y su legado.

El tráiler ya está disponible en el canal oficial de Prime Video en YouTube y en la propia plataforma. Los suscriptores podrán ver los primeros episodios a partir de ese miércoles de noviembre, con el resto del elenco y la reconstrucción de época que, según las primeras impresiones, promete ser uno de los estrenos más comentados del año.