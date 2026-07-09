Julio Bocca sorprendió al elenco de Billy Elliot en un ensayo

El legendario bailarín argentino se presentó de improviso en uno de los ensayos de la obra y dejó una fuerte impresión en los actores y bailarines.

En medio de un ensayo rutinario, el elenco de Billy Elliot recibió una visita que nadie esperaba: Julio Bocca apareció de sorpresa y dejó a todos boquiabiertos.

El mítico bailarín, considerado uno de los más grandes de la historia argentina, se presentó sin aviso en el teatro donde se prepara la nueva versión local del musical. Según contaron desde la producción, Bocca llegó acompañado de manera informal, pidió permiso para mirar y terminó interactuando con los jóvenes que interpretan al protagonista y con el resto del equipo artístico.

"Fue un momento muy emotivo. De repente estaba ahí, corrigiendo una postura, dando un consejo y transmitiendo esa energía que solo él tiene", comentó uno de los coreógrafos presentes. Los chicos del elenco, muchos de ellos en sus primeros roles profesionales, no podían creer que el ex director del Ballet Nacional estuviera observándolos de cerca.

Bocca, que en los últimos años ha mantenido un perfil más bajo pero sigue ligado a la danza a través de clases magistrales y proyectos educativos, se mostró generoso con su tiempo. Pasó más de una hora con el grupo, compartiendo anécdotas de su carrera y hasta probando algunos pasos del exigente repertorio de Billy Elliot.

La obra, basada en la película británica de 2000, cuenta la historia de un chico de un pueblo minero que descubre su pasión por el ballet en medio de un contexto social complicado. El musical exige de sus intérpretes infantiles y juveniles un nivel técnico alto tanto en danza como en actuación y canto, algo que Bocca sabe muy bien por su trayectoria.

Desde la producción de la obra confirmaron que la visita no fue planificada con antelación y que el propio Bocca se contactó de manera espontánea. "Es un mimo para todo el equipo. Que un referente como él se interese por lo que estamos haciendo es una inyección de confianza enorme", expresaron.

El elenco, integrado por varios niños y adolescentes que compiten en audiciones muy exigentes para quedarse con el rol protagónico, vivió la jornada como una clase magistral inesperada. Varios de ellos aprovecharon para pedirle consejos sobre cómo manejar la presión de estar arriba del escenario y sobre la importancia de seguir formándose.

La sorpresa de Bocca se suma a otros gestos que el bailarín ha tenido en los últimos tiempos con producciones nacionales. Su presencia refuerza el vínculo entre las grandes figuras de la danza clásica y las nuevas generaciones que se forman en musicales y producciones comerciales.

Billy Elliot se prepara para su estreno en Buenos Aires con un equipo de primera línea y promete ser uno de los highlights de la cartelera teatral del segundo semestre. Mientras tanto, el elenco sigue ensayando con una motivación extra después de este encuentro que, sin duda, quedará en la memoria de todos los que estuvieron ahí.