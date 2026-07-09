MasterChef Celebrity: a qué hora sale en vivo este miércoles

El reality de Telefe sigue con modificaciones en su grilla. Conocé el horario confirmado para la emisión en vivo de este miércoles y qué podés esperar del programa.

Los cambios en la programación de MasterChef Celebrity continúan y este miércoles el reality volverá a emitirse en vivo, aunque con un horario diferente al habitual.

Según confirmó Telefe, la gala de este miércoles se emitirá a partir de las 21:30 horas, media hora más tarde de lo que venía saliendo en las últimas semanas. El ajuste responde a la necesidad de acomodar la grilla general del canal ante otros contenidos de la temporada.

El programa, conducido por Santiago del Moro, mantendrá su dinámica habitual: eliminación, prueba de inmunidad y las clásicas tensiones entre los famosos que compiten en la cocina. Esta semana se espera que el jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui vuelva a poner el foco en la técnica y la creatividad de los participantes.

El reality viene atravesando varias modificaciones de horario desde su estreno esta temporada. Primero salía más temprano, después se corrió a las 21 y ahora el canal decidió sumar media hora más de programación previa. Desde la producción aclararon que el objetivo es “darle más aire” a los contenidos que van antes, sin afectar la esencia del programa.

Para los que siguen el certamen, el cambio implica que el desenlace de la gala se verá más cerca de las 23:30 o medianoche, según la duración de las pruebas. En las redes ya empezaron a circular las primeras especulaciones sobre quién podría abandonar la competencia esta noche.

MasterChef Celebrity sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión argentina, aunque la competencia con otros realities y ciclos de la noche es cada vez más fuerte. Telefe apuesta a mantener la audiencia con la emisión en vivo y la interacción permanente a través de las redes sociales.

Si no querés perderte ningún detalle, anotá: este miércoles a las 21:30 por Telefe. El programa también se podrá ver en la plataforma de streaming Flow y a través de la app del canal.

¿A qué hora sale MasterChef Celebrity este miércoles? A las 21:30, media hora más tarde que en las emisiones anteriores. El cambio forma parte de los ajustes que viene haciendo Telefe en su programación nocturna.