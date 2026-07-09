Premios Martín Fierro 2026: la lista completa de nominados a la gala de la TV

Se conocieron los nominados a los Martín Fierro 2026, la gran fiesta de la televisión argentina. Repasamos las principales categorías y los favoritos de la noche.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista de nominados para la 54ª edición de los Premios Martín Fierro, que se entregarán en una gran gala durante 2026.

La ceremonia, como es tradición, reunirá a las figuras más destacadas de la pantalla chica en un evento que combina glamour, competencia y emoción. Este año, la lista refleja una televisión que sigue apostando a los ciclos de entretenimiento, los unitarios de ficción y los noticieros que marcan la agenda.

Ficción: el duelo entre las nuevas series y los clásicos

En la categoría de Mejor Telenovela o Serie Dramática, las nominadas son El Amante de la Viuda (Telefe), Marea Alta (El Trece) y Hijos del Desierto (Netflix/Prime Video). El Amante de la Viuda parte como favorita tras haber sido el gran éxito del año, con picos de rating y una historia que capturó a varias generaciones.

En Mejor Actor Protagonista de Drama, los nominados son Luciano Castro por El Amante de la Viuda, Benjamín Vicuña por Marea Alta y Peter Lanzani por Hijos del Desierto. En el rubro femenino, las candidatas son Paola Krum, Eleonora Wexler y Julieta Díaz.

Humor y entretenimiento: los que hicieron reír y emocionar

La categoría de Mejor Programa de Humor tiene como nominados a PH, Podemos Hablar (Telefe), La Peña de Morfi (Telefe) y Bendita TV (El Nueve). PH vuelve a ser el gran dominador gracias a la conducción de Andy Kusnetzoff y sus entrevistas profundas que logran combinar risa y reflexión.

En Mejor Conducción Masculina, los favoritos son Marcelo Tinelli por Showmatch, Andy Kusnetzoff por PH y Santiago del Moro por Gran Hermano. Del Moro, que lleva varios años dominando el reality, buscará su tercer Fierro consecutivo.

Entre las conductoras, las nominadas son Mirtha Legrand por Almorzando con Mirtha Legrand, Susana Giménez por su regreso especial y Florencia Peña por Flor de Equipo.

Noticias y periodismo: la batalla por la mejor cobertura

En Mejor Noticiero, se enfrentan Telenoche (El Trece), Telefe Noticias y TN Central. Telenoche, con la dupla de María Laura Santillán y Nelson Castro, aparece como el más sólido del año por su cobertura de los temas económicos y políticos que marcaron la agenda nacional.

El rubro de Mejor Labor Periodística Masculina tiene a Nelson Castro, Jorge Rial (en su vuelta a la TV) y Diego Leuco. Entre las mujeres, las nominadas son María Laura Santillán, Viviana Canosa y Luciana Geuna.

Deportes y cultura: los otros grandes ganadores

La categoría de Mejor Programa Deportivo vuelve a tener a TyC Sports y DeporTV como fuertes contendientes, junto con la cobertura de la Selección en las Eliminatorias que hizo DSports. Lautaro Fenoglio, columnista de Última Hora Diario, destacó en varias crónicas cómo la narrativa deportiva en TV encontró un equilibrio entre dato y emoción en 2025.

En Mejor Programa Cultural, los nominados son Canal Encuentro, Otra Historia (TN) y Ver para Creer (Telefe). El canal público sigue dominando este rubro por su calidad y federalismo.

La gran noche y las menciones especiales

La gala se realizará en el Movistar Arena en el primer semestre de 2026, con transmisión en vivo por América TV y streaming en varias plataformas. Se espera la presencia de casi todas las figuras nominadas, aunque algunos históricos como Mirtha Legrand ya anunciaron que solo asistirán si la salud se los permite.

Además de las categorías principales, APTRA entregará menciones especiales por trayectoria a figuras como Susana Giménez, que cumplió 50 años en la pantalla, y a un grupo de técnicos y productores que sostuvieron la televisión durante la pandemia.

Los Martín Fierro siguen siendo el termómetro de la televisión argentina: lo que premian suele ser lo que la gente vio, discutió y sintió durante el año. Este 2026, la pulseada entre el entretenimiento puro, la ficción de calidad y el periodismo riguroso promete una noche con varios ganadores sorpresa.

¿Quién se llevará el Oro? La respuesta llegará en la gran gala, cuando se abra el sobre que todos esperan.