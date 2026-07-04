River vs Boca: el historial completo del Superclásico argentino

Con 260 enfrentamientos oficiales, el Superclásico registra una leve ventaja de Boca, pero River domina los últimos años. Repasamos números, récords y cómo llega cada uno al próximo cruce.

El Superclásico argentino no necesita presentación. River y Boca vuelven a cruzarse y, como siempre, el historial vuelve a estar sobre la mesa. Con 260 partidos oficiales disputados hasta hoy, el balance es estrecho: Boca ganó 90, River 85 y empataron 85 veces.

Si se suman los 35 encuentros amistosos, la diferencia se achica aún más. Pero en el fútbol serio, donde se juegan puntos, copas y orgullo, la balanza se inclina apenas para el lado xeneize. Esa ventaja, sin embargo, se fue diluyendo en la última década.

Desde 2015, River ganó 13 de los últimos 22 clásicos oficiales, contra 5 victorias de Boca y 4 empates. El Millonario domina especialmente en la era Gallardo y en la post-Gallardo, con un equipo que encontró consistencia y jerarquía en los duelos directos.

Los números que definen el historial

En Primera División, Boca acumula 77 triunfos, River 72 y 79 empates en 228 partidos. La diferencia se amplía a favor de Boca si solo se cuentan los partidos jugados en La Bombonera: 47 victorias locales contra 20 de River y 30 empates. En el Monumental, en cambio, el balance es más parejo: 35 triunfos de River, 24 de Boca y 34 igualdades.

En copas nacionales e internacionales el panorama cambia. River ganó 13 de los 32 clásicos por torneos de AFA y Conmebol, Boca 13 y empataron 6. La final de la Copa Libertadores 2018 sigue siendo el punto de inflexión más reciente y doloroso para ambos: River se impuso por penales en Madrid tras el escándalo de la Bombonera.

Récords y datos curiosos

El partido con más goles fue un 6-2 para Boca en 1928. El más reciente con goleada fuerte fue el 4-1 de River en 2023 por la Liga Profesional. En cuanto a rachas, Boca tuvo una de 13 partidos invicto entre 2004 y 2007, mientras que River acumuló 7 clásicos sin perder entre 2017 y 2019.

Juan Román Riquelme y Ariel Ortega son los jugadores con más presencias en el historial reciente, pero los máximos goleadores del Superclásico son históricos: Francisco Varallo (16 goles para Boca) y Ángel Labruna (16 para River). En la era moderna, Darío Benedetto y Lucas Pratto aparecen con varios tantos cada uno.

Cómo llegan al próximo cruce

River afronta el clásico con mejor presente futbolístico y mayor regularidad. Boca, en cambio, viene de un semestre irregular y busca recuperar terreno en la tabla. La estadística indica que los locales suelen imponerse en los últimos diez Superclásicos jugados en cada estadio, pero las excepciones recientes (como la victoria de River en la Bombonera en 2022) muestran que el historial es solo un dato de partida.

En definitiva, el Superclásico es mucho más que números. Pero los números ayudan a entender por qué cada partido se vive con la intensidad que lo distingue. Boca tiene la ventaja histórica, River la del último lustro. El próximo capítulo lo escriben los de hoy.