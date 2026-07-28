River venció a Aldosivi y avanzó en la Copa Argentina 2026

El Millonario superó al equipo de la Primera Nacional con un claro dominio y se clasificó a la siguiente fase del torneo federal. Detalles del partido jugado el 17 de julio.

River Plate cumplió con su favoritismo y venció 2-0 a Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputó el viernes 17 de julio y dejó al Millonario entre los equipos que siguen en carrera por el título.

El primer tiempo fue de claro dominio del equipo de Núñez, que manejó la pelota y generó las situaciones más peligrosas. Aldosivi, fiel a su estilo de Primera Nacional, se plantó atrás y buscó contraatacar, pero casi no logró llegar al arco defendido por Franco Armani.

El gol que abrió el marcador llegó sobre los 38 minutos. Tras una buena combinación por la izquierda, Miguel Borja definió con frialdad ante la salida del arquero rival. El colombiano, que viene en racha, sumó su tercer tanto en la competencia y le dio tranquilidad a River antes del descanso.

En el complemento, Aldosivi intentó salir del asedio pero pagó caro cada error en la salida. River siguió presionando alto y, a los 22 minutos del segundo tiempo, Facundo Colidio anotó el segundo tras una jugada colectiva que empezó en los pies de Nacho Fernández. Con el 2-0 el partido quedó liquidado.

El técnico de River rotó el plantel pensando en la agenda cargada que se viene, con compromisos por Liga Profesional y la Copa Libertadores. Varios habituales titulares fueron al banco y entraron desde el inicio juveniles con minutos en reserva, que respondieron a la altura.

Del lado de Aldosivi, el DT lamentó las pocas ocasiones generadas y reconoció que la diferencia de categoría se notó en el manejo del balón. El equipo marplatense deja el torneo con la frente alta tras una buena campaña en la Copa Argentina.

Con esta victoria, River espera rival en los octavos de final. El sorteo se realizará en las próximas semanas y definirá el cruce para un Millonario que, según los datos de Opta, dominó con 68% de posesión y 14 remates al arco contra apenas 3 del rival.

El partido se jugó en cancha neutral con buen marco de público, mayoritariamente riverplatense, que acompañó a pesar del frío de la noche de julio. Ahora el foco del equipo de Martín Demichelis pasa a los próximos compromisos del calendario, donde buscará mantener el ritmo competitivo en todas las frentes.