Carlos Mac Allister: "Para vencer a España, Argentina deberá elevar su rendimiento al cien por ciento"

El padre de Alexis Mac Allister y ex jugador de la Selección analizó el cruce de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Advirtió que la Albiceleste necesita su versión más alta para superar a una España que llega en gran momento.

Carlos Mac Allister, ex mediocampista de la Selección argentina y padre de Alexis, no se anda con rodeos. En una charla con El Mundo, el hombre que vio crecer a uno de los pilares del mediocampo albiceleste dejó en claro lo que se viene: para que Argentina le gane a España en los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo de Scaloni deberá mostrar su mejor versión.

"Para vencer a España, Argentina deberá elevar su rendimiento al cien por ciento", afirmó sin titubeos. El ex jugador de Boca, Ferro y el ascenso inglés sabe de lo que habla: vivió de cerca la exigencia de los grandes torneos y hoy, desde la tribuna familiar, ve cómo su hijo se convierte en pieza clave de este ciclo.

El partido, que se jugará el 18 de julio en un estadio por definir, enfrenta a dos selecciones en buen momento. España llega con la frescura de una generación joven y talentosa, con pedigrí de campeona de Europa y un estilo de posesión que obliga al rival a correr mucho. Argentina, vigente campeona del mundo, viene de superar con sufrimiento a rivales en octavos pero con la jerarquía que le da la experiencia de Qatar 2022.

Mac Allister padre destacó el crecimiento de Alexis, quien viene de una temporada exigente en el Liverpool y ya acumula más de 30 partidos con la Selección. "Él está en un gran nivel, pero todo el equipo tiene que estar al cien. España no perdona errores", completó.

Según los registros de Opta, el seleccionado español promedia 62% de posesión en el torneo, mientras que Argentina se destaca por su solidez defensiva y transiciones rápidas. El dato no es menor: los dos goles que lleva Alexis en el Mundial llegaron precisamente en ese tipo de jugadas.

El ex internacional rosarino también se refirió al clima que se vive en la concentración argentina. "Los muchachos están tranquilos, saben lo que es jugar finales. Pero nadie regala nada en esta instancia", dijo. Recordó, de paso, su propio paso por la Selección en los '90, cuando el fútbol era más físico y menos táctico, aunque admite que el nivel actual es superior.

Para Carlos, el partido no es solo una cuestión de fútbol. Es también una prueba de carácter para un grupo que ya sabe lo que es levantar una Copa del Mundo. "Ganar un Mundial te cambia la vida. Perderte uno por no dar el máximo, también", cerró con esa mezcla de experiencia paterna y mirada de ex jugador que lo caracteriza.

Ahora la pelota está del lado de Scaloni y sus dirigidos. El 18 de julio se verá si Argentina logra ese rendimiento del cien por ciento que pide Mac Allister o si España consigue cortar el sueño del bicampeonato. Lo que es seguro es que, en la familia Mac Allister, nadie va a ahorrar energías para empujar desde afuera.