El fotógrafo que inmortalizó a Messi bañado en gloria antes de la final del Mundial

El autor de una de las imágenes más icónicas de Lionel Messi en Qatar 2022 reveló detalles inéditos de aquel momento. La foto vuelve a resonar ahora que Argentina y España se enfrentan por el título en el Mundial 2026.

A pocos días de que la Selección Argentina dispute la final del Mundial 2026 ante España, una imagen de hace cuatro años volvió a viralizarse en las redes y en los medios. Se trata de la foto en la que Lionel Messi aparece bañado en champagne, con la Copa del Mundo en una mano y la mirada perdida en algún lugar de la euforia del vestuario.

El responsable de esa instantánea es el fotógrafo Maxime Bessin, quien dialogó en exclusiva con Bolavip antes del partido decisivo en Estados Unidos. “Esa foto no fue planeada. Entré al vestuario cuando ya estaba todo descontrolado y solo busqué capturar la emoción pura”, contó el francés, que cubría el evento para una agencia internacional.

La imagen, tomada minutos después de la final de Qatar 2022, muestra a Messi con la camiseta argentina empapada, el trofeo dorado en alto y un chorro de champagne cayéndole sobre la cabeza. Para muchos, esa foto condensó mejor que ninguna otra lo que significó el título después de 36 años de espera.

“Estaba todo oscuro, había humo, gente saltando, botellas volando. Messi se había sentado un rato en el piso y de repente se paró. Fue cuando un compañero le tiró el champagne. Disparé casi sin mirar”, recordó Bessin. El fotógrafo confesó que recién vio el resultado de la toma horas después, cuando descargó las tarjetas de memoria en el hotel.

La foto se convirtió en portada de diarios de todo el mundo y en una de las más compartidas de la historia reciente del deporte argentino. Ahora, con la Selección nuevamente en una final mundialista, muchos hinchas la vuelven a usar como símbolo de lo que puede volver a pasar.

Bessin, que también cubrió el Mundial de Clubes y varias Copas América, aseguró que nunca vio a Messi tan suelto como esa noche. “Era como si se hubiera sacado un peso de 20 años de encima. No posaba para nadie, solo vivía el momento”, describió.

El fotógrafo también reveló un detalle poco conocido: la imagen original era horizontal y tuvo que ser recortada para que funcionara mejor en vertical en redes sociales. “Perdí un poco de contexto del vestuario, pero gané la fuerza del primer plano. A veces la foto se termina de hacer en la edición”, explicó.

Con el partido ante España a la vuelta de la esquina, Bessin confesó que volverá a estar en el estadio. “Ojalá tenga que sacar otra foto parecida el domingo. El fútbol argentino se lo merece”, cerró.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará este domingo en Nueva York. La Selección buscará su cuarta estrella, mientras que la Roja intentará sumar su segunda copa del mundo tras la conseguida en Sudáfrica 2010.

La foto de Messi bañado en champagne sigue siendo, cuatro años después, el mejor resumen de lo que significa ganar un Mundial: alivio, locura y gloria mezclados en un solo fotograma.