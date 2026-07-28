FIFA ratificó la sanción a Messi tras el cruce con Inglaterra en el Mundial 2026

La entidad confirmó que el capitán argentino deberá cumplir una fecha de suspensión por su conducta tras el partido del 14 de julio, aunque la AFA apelará la medida.

La FIFA ratificó la sanción impuesta a Lionel Messi luego de la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, jugado el 14 de julio pasado. El capitán albiceleste deberá cumplir una fecha de suspensión por su conducta al término del encuentro.

Según información de fuentes cercanas al caso, el organismo evaluó el incidente ocurrido en el túnel de vestuarios y en la zona mixta, donde Messi intercambió palabras con un integrante del cuerpo técnico inglés. Aunque el partido terminó con triunfo argentino por 2-1, la comisión disciplinaria actuó de oficio y aplicó la sanción mínima.

Desde la AFA ya presentaron la apelación correspondiente, argumentando que no hubo agresión ni conducta violenta, sino un intercambio acalorado propio de un partido de alta tensión. “Es una medida desproporcionada que no se condice con lo que realmente sucedió en la cancha”, sostuvieron desde el ente madre del fútbol argentino.

El partido en cuestión, disputado en un estadio estadounidense repleto, tuvo a Messi como figura: asistió en el primer gol y marcó el penal decisivo en el minuto 87. Sin embargo, el cruce posterior opacó en parte la clasificación a cuartos de final. Inglaterra, que venía de una buena fase de grupos, quedó eliminada en una eliminatoria que se definió por detalles.

Vayamos a la planilla: Argentina dominó en posesión (58%) y generó 1.4 de expected goals contra 0.9 del rival. Messi completó 89 minutos con alto impacto en el último tercio, algo que la sanción ahora pone en riesgo para el próximo cruce. Si la apelación no prospera, el capitán se perdería el duelo de cuartos ante el ganador de Países Bajos-Estados Unidos.

Desde el entorno de Messi prefirieron no hacer declaraciones públicas para no escalar el conflicto. El propio jugador, que ya había tenido cruces similares en Copas América anteriores, suele dejar que sus actuaciones dentro del campo hablen por él. Pero en el vestuario la bronca es grande: consideran que se trata de una decisión que busca “equilibrar” la imagen de la Selección después de su exitoso ciclo.

La AFA, de todos modos, confía en revertir la sanción. El antecedente de apelaciones similares en torneos FIFA suele favorecer a las federaciones cuando no hay imágenes claras de violencia. Mientras tanto, Scaloni ya piensa en alternativas: Paredes o Lo Celso podrían ocupar un lugar en el mediocampo si finalmente Messi no está disponible.

Este tipo de decisiones de la FIFA vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones en instancias decisivas. Un Mundial se juega cada cuatro años y perder a la figura por un incidente marginal puede alterar el curso de la competencia. La pelota, ahora, está en el tribunal de apelaciones.

Lo que el ojo vio en la cancha fue un partido vibrante y una Argentina con jerarquía. Lo que el dato y la reglamentación agregan es que, a veces, el resultado deportivo no alcanza para cerrar la historia. Habrá que esperar las próximas 48 horas para conocer el fallo definitivo.