River le saca una enorme ventaja a Boca en cantidad de socios, según ranking de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino publicó el listado actualizado de socios de los clubes de Primera. River Plate lidera con holgura, mientras Boca Juniors queda segundo con una brecha importante. El dato refleja el peso institucional de cada entidad.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un ranking actualizado con la cantidad de socios de los clubes que participan en la Liga Profesional. El dato, más allá de las chicanas de rigor, revela el verdadero músculo institucional de cada entidad y su capacidad de movilizar recursos propios.

River Plate se ubica en un claro primer lugar con 185.240 socios activos, una cifra que lo distancia ampliamente de su clásico rival. Boca Juniors, segundo en el listado, registra 112.875 socios. La brecha supera los 72 mil adherentes, un número que equivale prácticamente a la totalidad de socios de varios equipos de mitad de tabla hacia abajo.

El ranking publicado por la AFA no solo ordena a los dos gigantes del fútbol argentino. También muestra la realidad de un ecosistema donde la mayoría de los clubes lucha por llegar a las cinco cifras. Independiente aparece tercero con 72.340 socios, seguido por San Lorenzo con 58.120 y Racing con 51.980. Ninguno de los demás equipos de la élite supera los 40 mil.

¿Por qué la diferencia es tan marcada entre River y Boca?

Varios factores explican esta brecha. En primer lugar, la política de captación de River durante la última década fue más agresiva y exitosa, especialmente entre los sectores más jóvenes y en el interior del país. La construcción del nuevo estadio Monumental, con capacidad ampliada y mejores servicios, también jugó a favor. Además, la gestión de Rodolfo D’Onofrio primero y la actual de Jorge Brito impulsaron fuertemente la venta de abonos y membresías.

Boca, por su parte, viene de un período de fuerte inestabilidad dirigencial. Las internas entre el oficialismo de Juan Román Riquelme y la oposición generaron ruido constante. La crisis económica del club, con deudas heredadas y un endeudamiento que limitó inversiones, también frenó la incorporación masiva de nuevos socios. Aun así, la marca Boca sigue siendo una de las más poderosas del continente.

Desde el punto de vista económico, cada socio representa una cuota mensual que ingresa de manera directa y previsible a las arcas del club. En un contexto donde los derechos de televisión siguen siendo el principal ingreso pero con distribución más equitativa, contar con una base sólida de socios se vuelve estratégico. River, con casi 70% más de adherentes que Boca, tiene una ventaja estructural que se traduce en mayor autonomía financiera.

El dato de la AFA también sirve para desterrar algunos mitos. Durante años se repitió que Boca tenía “el hincha más fiel” o “la hinchada más grande”. La realidad de los números duros muestra que, al momento de pagar la cuota, River convence a mucha más gente. Eso no quita el peso simbólico de la Bombonera llena, pero sí obliga a revisar la narrativa.

El resto del pelotón

Más abajo en el ranking aparecen clubes con historias pesadas pero bases más acotadas: Vélez (38.450), Estudiantes de La Plata (31.200), Newell's (29.870) y Rosario Central (27.340). En el interior, Talleres de Córdoba sorprendió con 24.560 socios, lo que lo ubica como el club del interior mejor posicionado.

Para los equipos más chicos, la cifra es dramática. Varios no superan los 8.000 socios, lo que los vuelve dependientes casi absolutos de la ayuda estatal, los patrocinios y la venta de jugadores. En ese sentido, el ranking de la AFA no es solo un dato de marketing: es un termómetro de la salud institucional del fútbol argentino.

River celebró el dato en sus redes con el clásico “Millonarios de verdad”. Boca, por ahora, guarda silencio oficial, aunque en las redes de sus hinchas ya se multiplican las explicaciones y contraataques. Como siempre, la chicana durará hasta el próximo Superclásico.

Lo concreto es que, al cierre de este relevamiento, River Plate tiene una ventaja estructural difícil de revertir en el corto plazo. Si logra mantener la política de captación y la estabilidad dirigencial, esa diferencia podría seguir ampliándose. Boca necesitará una gestión ordenada, un plan de captación ambicioso y, probablemente, algunos títulos que ayuden a volver a ilusionar a miles de potenciales socios.

El fútbol argentino, como siempre, se juega también fuera de la cancha.