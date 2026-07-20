Alpine naufraga en México: Gasly y Colapinto terminaron 18° y 19° en la última práctica

Los autos del equipo francés volvieron a mostrar serios problemas de rendimiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto cerraron la tercera práctica libre en las últimas posiciones, justo antes de la clasificación.

Los problemas de Alpine en la temporada 2025 parecen agravarse carrera tras carrera. En el GP de México, el equipo francés vivió otra jornada complicada: tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto cerraron la tercera y última práctica libre en el 18° y 19° puesto respectivamente, dejando al equipo sin mucho margen de maniobra de cara a la clasificación de este sábado.

La tanda, que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez bajo un sol intenso, mostró una vez más las limitaciones del A525. Mientras la mayoría de los equipos mejoraron sus tiempos a lo largo de la hora de práctica, los Alpine se quedaron rezagados, con diferencias que superaron el segundo respecto de los líderes.

Gasly, con más experiencia, logró girar en 1m19.8s en su mejor vuelta, pero eso solo alcanzó para el 18° lugar. Colapinto, que está acumulando kilómetros importantes en su primera temporada completa, quedó último con 1m20.1s. El argentino completó 22 vueltas, buscando datos que permitan mejorar el balance del auto en un circuito que exige mucho de la carga aerodinámica y del motor.

"No encontramos el grip que esperábamos. El auto se comporta de forma extraña en las curvas rápidas y perdemos mucho en las lentas", comentó Gasly tras bajarse del auto. El francés, que ya había tenido un viernes complicado, admitió que el equipo está lejos de pelear por los puntos este fin de semana.

Desde el box de Alpine intentaron modificaciones en el setup entre las tandas, pero nada pareció revertir la tendencia. El equipo francés llega a México después de un par de carreras donde tampoco pudo sumar de manera consistente, y la presión sobre el equipo técnico crece.

Colapinto, por su parte, mantiene la calma. "Es un circuito muy especial, con mucha altitud. Estamos trabajando para entender mejor el auto. Mañana en la qualy vamos a dar todo", dijo el piloto argentino, que en las últimas carreras ha mostrado progresos individuales a pesar del paquete poco competitivo.

La clasificación del GP de México se disputará este sábado a las 17 hora argentina. Para Alpine, el objetivo mínimo pasa por meter al menos uno de sus autos en la Q2 y evitar salir desde el fondo de la parrilla en un circuito donde adelantar no es sencillo.

El resto de la grilla mostró un panorama más esperado: Red Bull y McLaren dominaron las posiciones de vanguardia, seguidos por Ferrari y Mercedes. El duelo entre Verstappen y Norris vuelve a ser el gran atractivo del fin de semana, mientras los equipos de mitad de tabla pelean por cada décima.

Para el equipo de Enstone, el fin de semana en México se presenta como otra oportunidad para recolectar datos que sirvan de cara al desarrollo del auto 2026. Pero en el presente, la realidad es dura: por ahora, el Alpine es claramente el auto más lento de la parrilla en el Hermanos Rodríguez.