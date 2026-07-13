River, campeón de la Liga Argentina 2023: las claves del nuevo título millonario

El equipo de Martín Demichelis cerró una temporada dominante y se coronó campeón del fútbol argentino. Analizamos las razones deportivas, tácticas y emocionales que explican el nuevo título de River.

River Plate se coronó campeón de la Liga Profesional 2023 tras una campaña sólida que combinó efectividad, jerarquía y un plantel profundo. El equipo dirigido por Martín Demichelis sumó 61 puntos en 27 fechas y se impuso en la tabla con cuatro fechas de anticipación.

El Millonario cerró el torneo con una victoria ante Rosario Central en el Monumental que desató la fiesta de un hincha que venía de dos años sin títulos locales. Más allá del resultado final, el título dejó varias claves que explican por qué River volvió a ser el dominador del fútbol argentino.

Jerarquía individual y un plantel largo

Uno de los factores más evidentes fue la calidad de su plantel. Con Franco Armani como pilar en el arco, la defensa liderada por Paulo Díaz y un mediocampo donde brillaron Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro, River tuvo respuestas en todas las líneas. En ataque, los goles de Miguel Borja y las apariciones de Nacho Fernández y Esequiel Barco fueron determinantes.

Demichelis tuvo la posibilidad de rotar con criterio. Jugadores como Santiago Simón, Matías Kranevitter y Salomón Rondón aportaron minutos de calidad cuando fueron requeridos. Esa profundidad permitió sostener el ritmo exigente de un torneo largo y con compromisos de Copa Libertadores de por medio.

La solidez defensiva como base

River fue el equipo menos vencido del campeonato. Recibió solo 15 goles en 27 partidos, una marca que habla del trabajo colectivo. La línea de cuatro conformada por Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz mostró una versión madura y aplicada. El equipo aprendió a defender en bloque alto y a cerrar espacios cuando perdía la pelota.

Esa solidez atrás permitió que el equipo jugara con mayor tranquilidad y que sus delanteros se soltaran en ataque sin cargar con la responsabilidad de marcar en cada jugada.

El crecimiento de Demichelis como DT

Para muchos, este título también representa la consolidación de Martín Demichelis como entrenador. Llegó con la presión de suceder a Marcelo Gallardo y con el desafío de reconstruir un equipo que había terminado un ciclo. En su primer año completo, “Michu” logró un título local y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, demostrando capacidad de gestión y adaptación.

Su idea de juego combinó presión alta, salida limpia desde el fondo y transiciones rápidas. Además, supo manejar el vestuario en un año de recambio generacional y de incorporaciones de peso.

El factor emotivo y la identidad de club

River no solo ganó por fútbol. Ganó también porque reconstruyó una identidad ganadora. El equipo mostró carácter en partidos trabados, supo sufrir cuando fue necesario y celebró cada triunfo como un paso hacia el objetivo.

La presencia de referentes como Enzo Pérez y el regreso de Nacho Fernández aportaron experiencia y liderazgo. Ese factor intangible resultó clave en los momentos de presión, sobre todo en las fechas decisivas donde otros candidatos se cayeron.

Los números que respaldan el título

Además de los 61 puntos, River terminó con 18 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas. Convirtió 53 goles y mantuvo la valla invicta en 14 partidos. Fue el equipo más goleador y uno de los más sólidos del torneo.

Estos números no llegaron por casualidad: fueron consecuencia de un trabajo metódico, de una planificación inteligente y de un plantel comprometido con la idea del entrenador.

Un título que abre un nuevo ciclo

El campeonato 2023 marca el comienzo de una nueva etapa exitosa para River. Con un plantel consolidado, un técnico que ganó confianza y un hincha que volvió a ilusionarse, el Millonario se posiciona como uno de los grandes candidatos para los próximos torneos locales e internacionales.

El desafío ahora será mantener el nivel y la hambre en un fútbol argentino cada vez más competitivo. Por ahora, la celebración es total: River es campeón de la Liga Argentina 2023 y lo hizo con autoridad.