Cuántos títulos tiene Platense y su lugar en la tabla histórica de campeones

El Calamar suma apenas dos títulos oficiales en Primera División y ocupa un lugar modesto en la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, muy lejos de los grandes.

Platense, uno de los clubes más antiguos del fútbol argentino, tiene en su vitrina dos títulos oficiales de Primera División. Se trata de la Copa de Honor 1916 y el Campeonato de Primera División 1940, ambos logrados en la era amateur y profesional respectivamente.

En la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, el Calamar aparece en el puesto 23, compartiendo la misma cantidad de estrellas con otros equipos como Lanús, Newell's y Banfield (antes de sus títulos más recientes). Muy lejos quedan los cinco grandes: River Plate con 38, Boca Juniors con 35, Racing con 18, Independiente con 17 y San Lorenzo con 15.

Los dos títulos de Platense

El primero llegó en 1916, cuando Platense se impuso en la Copa de Honor, un torneo oficial de la Asociación Argentina de Football. Ese año el equipo de Vicente López venció en la final a Racing por 2-1 en cancha de Independiente. Fue un logro histórico para un club que recién se estaba consolidando en la élite.

El segundo y último título llegó en 1940, ya en el profesionalismo. Bajo la conducción técnica de José Peet, Platense se coronó campeón del torneo de Primera División con un equipo recordado por su solidez defensiva y la figura de Miguel Ángel Pantó. Ese campeonato sigue siendo el más reciente y el más celebrado por la hinchada calamar.

Lugar en la tabla histórica

La tabla histórica de campeones del fútbol argentino suele ordenarse por cantidad de títulos oficiales de Primera División, contando tanto la era amateur como la profesional. En ese ranking, Platense comparte el puesto 23 con varios clubes que también tienen dos estrellas. Por encima aparecen equipos como Vélez (12), Estudiantes de La Plata (7), Huracán (5) y Rosario Central (5), entre otros.

Es importante aclarar que no se incluyen aquí los títulos de la era amateur de la AFA ni los torneos de ascenso, Copa Argentina o copas internacionales, ya que el ranking se centra en los campeonatos de Primera División. Si se sumaran otros torneos oficiales, la cuenta de Platense no varía de manera significativa.

Un club con más historia que trofeos

Más allá de sus dos títulos, Platense es un club con una rica tradición en el fútbol argentino. Fundado en 1905, el Calamar disputó casi ininterrumpidamente la Primera División durante décadas, salvo algunos descensos dolorosos. En la actualidad milita en la Liga Profesional y mantiene una identidad fuerte en el conurbano bonaerense.

Su hinchada celebra con orgullo esos dos campeonatos, especialmente el de 1940, que sigue siendo recordado en cada aniversario. En un fútbol dominado por los grandes, Platense representa a esos clubes que, sin acumular trofeos en cantidad, han dejado su huella en la historia del deporte nacional.

Desde entonces, el club no volvió a gritar campeón en Primera. Llegó a instancias decisivas en algunos torneos cortos, pero no pudo sumar una tercera estrella. Eso no impide que, cada vez que se habla de la tabla histórica, el nombre de Platense aparezca como uno de los pioneros que alguna vez se subió a lo más alto.