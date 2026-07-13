Dónde y cómo ver la Fórmula 1 en Argentina en 2026: canales, streaming y horarios

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en marzo. Conocé los canales de TV abierta y paga, las plataformas de streaming y los horarios de cada carrera para seguir todo el campeonato desde Argentina.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 promete ser una de las más revolucionarias de los últimos años. Con cambios reglamentarios profundos en los motores y la aerodinámica, los equipos ya trabajan a full para llegar al primer Gran Premio en marzo. Para los fanáticos argentinos, la pregunta clave es siempre la misma: ¿dónde y cómo puedo ver las carreras?

En Argentina, los derechos de transmisión de la Fórmula 1 siguen concentrados principalmente en Fox Sports y Disney+, que tienen el paquete completo de la categoría. Fox Sports emitirá en vivo la mayoría de las prácticas, clasificaciones y carreras por televisión paga, mientras que Disney+ ofrecerá el streaming online con todas las sesiones y repeticiones.

Además, algunos Grandes Premios podrán verse por TV abierta a través de Telefe, aunque esto suele definirse carrera por carrera y generalmente solo incluye la transmisión de la competencia principal los domingos. El año pasado esta alternancia permitió que un público más amplio accediera a las definiciones más importantes.

Cómo ver F1 online en Argentina

La opción más completa es suscribirse a Disney+ Premium, que incluye el canal de Fórmula 1 en vivo con todas las transmisiones sin cortes publicitarios. La plataforma también ofrece el F1 TV Pro (a través de acuerdo con la categoría), que permite ver todas las cámaras on-board, repeticiones de cada incidente y datos en tiempo real.

Otra alternativa es Flow o DirectTV Stream, que incluyen Fox Sports en sus paquetes y permiten ver las transmisiones por app en celulares, tablets o smart TVs. Para quienes buscan una opción gratuita o más económica, habrá resúmenes y highlights disponibles en el canal de YouTube de la Fórmula 1 y en las cuentas oficiales de Fox Sports y Telefe.

Calendario 2026: fechas y horarios para Argentina

La temporada 2026 comenzará el 15 de marzo en Australia (Melbourne) y terminará el 6 de diciembre en Abu Dhabi. Como siempre, los horarios varían según la ubicación de cada circuito y el huso horario. En Argentina (hora UTC-3), las carreras suelen largar entre las 10 y las 17, dependiendo del país sede.

Entre las fechas más esperadas están el GP de Miami (3 de mayo), el de España (31 de mayo), el de Canadá (14 de junio) y, por supuesto, el Gran Premio de Brasil en Interlagos (11 de octubre), que suele ser uno de los más vibrantes del año. El GP de Las Vegas se disputará de noche, lo que en Argentina implicará una transmisión en la madrugada del sábado.

Consejos para no perderte ninguna carrera

Chequeá siempre la hora local de cada evento, ya que hay cambios por el horario de verano en Europa y otros continentes.

Si tenés Disney+, activá las notificaciones para las sesiones en vivo.

Para quienes viajan o no tienen acceso fijo a TV, la app de Disney+ y la de Fox Sports permiten ver todo desde el celular con buena conexión.

Recordá que los tests de pretemporada en febrero se transmitirán también por las mismas plataformas, aunque con menos cobertura que las carreras oficiales.

Con los nuevos autos y la posible llegada de nuevos talentos, la F1 2026 se perfila como una temporada imperdible. Ya sea por TV tradicional, streaming o las plataformas digitales, los fanáticos argentinos tendrán varias formas de seguir cada vuelta, cada sobrepaso y cada pole position.