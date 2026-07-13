Final del Torneo Apertura 2026: fecha, horario y estadio confirmado

La AFA definió que la final del Apertura 2026 se jugará el domingo 12 de julio en el estadio Monumental. River y Boca son los principales candidatos según las apuestas y el rendimiento actual.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles los detalles de la final del Torneo Apertura 2026. El partido decisivo se disputará el domingo 12 de julio a las 17 en el estadio Monumental de Núñez, con capacidad para más de 83.000 espectadores.

La decisión se tomó tras una reunión de Comité Ejecutivo en la que se priorizó el escenario de mayor tradición para este tipo de definiciones. Fuentes cercanas a la entidad indicaron que el Monumental fue elegido por su infraestructura y por el hecho de que ninguno de los dos equipos con mayores chances de llegar a la instancia (River y Boca) juega allí como local en el torneo.

Hasta el momento, River Plate lidera la tabla con una ventaja de cuatro puntos sobre su inmediato perseguidor, mientras que Boca Juniors se ubica tercero a seis unidades. Ambos equipos ya se enfrentaron en el campeonato con victoria para el Millonario por 2-1 en La Bombonera.

El formato de la final será a partido único, con prórroga y penales en caso de empate. La AFA aún no definió si habrá hinchada visitante, aunque el antecedente de las últimas finales sugiere que se jugaría con un solo público para evitar incidentes.

Desde el punto de vista económico, la final del Apertura 2026 genera una expectativa importante. Según estimaciones del propio organismo, el partido podría mover alrededor de 4.500 millones de pesos entre entradas, televisación, sponsors y movimiento comercial en la zona de Núñez. El Economista ya había anticipado que el torneo tendría un impacto superior a los 35.000 millones en la economía local.

Los equipos que pelean el título aún tienen ocho fechas por delante más la posible final. Racing, Independiente y Estudiantes también mantienen chances matemáticas, aunque con menor probabilidad según las casas de apuestas.

La confirmación del Monumental como sede cierra semanas de especulaciones. Varios clubes del interior habían ofrecido sus estadios, pero la AFA prefirió mantener la definición en la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones logísticas y de seguridad.

Queda ahora por definir el árbitro y el equipo de VAR, decisiones que se anunciarán 72 horas antes del encuentro. Lo que está claro es que el 12 de julio el fútbol argentino volverá a paralizar el país en una de las fechas más esperadas del calendario.