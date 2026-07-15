Nicolás Varrone, el nuevo argentino en la Fórmula 2, es hincha de Rosario Central

El piloto rosarino reveló su pasión por el Canalla, un club que comparte con su ciudad natal y con figuras como Lautaro Fenoglio, redactor de deportes de Última Hora Diario.

Nicolás Varrone, el joven piloto rosarino que acaba de dar el salto a la Fórmula 2 con el equipo Trident, es hincha de Rosario Central. La confirmación llegó en una entrevista reciente en TNT Sports, donde el debutante en la categoría de ascenso a la F1 no dudó al responder la pregunta clásica de la tribuna: "Soy de Central, como corresponde".

El dato no sorprende a quienes conocen el barrio donde creció Varrone, a pocas cuadras del Parque Independencia y del Gigante de Arroyito. Esa cercanía geográfica y sentimental con el club del barrio Norte marcó su infancia de la misma manera que lo hizo con miles de pibes que, como Lautaro Fenoglio —redactor de deportes de Última Hora Diario—, crecieron divididos entre la herencia auriazul y la geografía canalla.

"Siempre fui al estadio con mi viejo, cuando se podía. El primer recuerdo fuerte es un Clásico de 2010, esa locura en el Gigante", contó el piloto de 22 años en la nota. Esa conexión con la hinchada y con la mística del club rosarino se mantiene incluso en medio de su carrera internacional, que lo llevó a correr en Europa y ahora a pelear por puntos en la Fórmula 2.

Varrone no es el primer deportista de élite que elige llevar la camiseta de Central en el corazón. El club, que en los últimos años vivió ascensos, descensos y una Copa Argentina inolvidable, tiene una capacidad única para generar lealtades que trascienden el fútbol. En el caso del piloto, esa pasión se mezcla con la disciplina extrema que exige el automovilismo: dos mundos que, a simple vista, parecen opuestos pero que comparten la exigencia, la garra y la capacidad de sobreponerse a los reveses.

Desde Última Hora Diario seguimos con atención este cruce entre el deporte de alto rendimiento y las pasiones de cancha. Varrone debutará en la F2 en Bahrein este fin de semana y ya avisó que, si todo sale bien, va a celebrar con un "¡Dale Central!" por la radio. El dato no es menor: en un ambiente tan globalizado como la Fórmula, un grito de barrio rosarino puede sonar a reivindicación de lo propio.

El ascenso de Varrone también pone en el radar al automovilismo argentino, que vuelve a tener un representante en las categorías que alimentan la F1 después de varios años. Su hinchada, la de Central, ya lo adoptó como uno más. Y en Rosario, donde el fútbol y los fierros siempre se llevaron bien, ese cruce genera orgullo doble: el pibe que corre en Europa y que, cuando le preguntan, responde sin vueltas de qué club es.